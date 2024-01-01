Альтернативы - Pandos
MightyText
mightytext.net
Текст с компьютера. СМС с компьютера. iMessage для Android. Android SMS с компьютера.
HackMD
hackmd.io
Лучший способ писать и делиться своими знаниями в уценке.
Abstract
abstract.com
Обеспечьте свою команду дизайнеров системой контроля версий и совместной работы на основе git. Централизуйте проектные решения, отзывы и файлы. Интегрируется со Sketch и Adobe XD.
Zeplin
zeplin.io
Объединенное пространство для продуктовых команд. Передача проектов и руководств по стилю с точными спецификациями, ресурсами и фрагментами кода — автоматически.
Monica
monicahq.com
Моника позволяет помнить все о своих близких.
Super
super.so
Все, что вам нужно для создания быстрых и функциональных веб-сайтов с помощью Notion. Пользовательские домены, темы, защита паролем и многое другое — код не требуется.
Team-GPT
team-gpt.com
Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.
Sympli
sympli.io
Проектируйте передачу, внедрение и совместную работу для команд веб- и мобильных продуктов. Sympli работает с Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio и Xcode.
Charli AI
charli.ai
Неорганизованные файлы, документы и таблицы замедляют вашу работу? Приложение Чарли на базе искусственного интеллекта организует для вас вашу цифровую жизнь за считанные минуты. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня!
SessionLab
sessionlab.com
От идей до полной повестки дня. Оставайтесь сосредоточенными и творческими с SessionLab. Самый гибкий инструмент планирования сеансов с библиотекой фасилитаторов — попробуйте прямо сейчас!
Markup.io
markup.io
Markup.io: самый простой способ оставить отзыв о цифровом контенте — Markup.io
Additor
additor.io
Оставайтесь синхронизированными во время распространения! Additor помогает вашей команде сотрудничать асинхронно и без трений, основываясь на едином и живом источнике истины. Вы можете систематизировать и обмениваться различными типами контента, а также четко понимать контекст, отслеживая изменения ...
Bubbles
usebubbles.com
Устраните 38 % совещаний с помощью быстрого обмена видеороликами и умных напоминаний. Делитесь четкими отзывами с помощью аннотаций записи экрана, привязанных к времени.
Ayanza
ayanza.com
Интеллектуальный пакет для совместной работы Сложные времена требуют инноваций в повышении продуктивности команды Вовлеките команду в работу и легко достигайте целей. Руководствуйтесь Аянзой на протяжении всего процесса.
Remote Social
remotesocial.io
Remote Social предлагает мощный набор инструментов, призванных помочь командам общаться, развлекаться и строить прочные отношения.
Pointagram
pointagram.com
Pointagram — инструмент геймификации, повышающий мотивацию и командные достижения. Сохраняйте целеустремленность своей команды и вместе отмечайте отличные результаты.
Balloon
balloon.app
Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.
Echofin
echofin.com
Echofin — это платформа управления сообществом для финансовых команд, ориентированная на чат. Они предлагают автоматическое управление подписками, интегрированный биллинг, панель мониторинга с показателями бизнес-аналитики и неограниченное количество пользователей/чатов/истории. Echofin также предос...
Sendwin
send.win
Sendwin — это инструмент повышения производительности, разработанный для платформы с несколькими входами для управления несколькими учетными записями из одного браузера. Управляйте несколькими учетными записями на любимом веб-сайте из одного браузера. Войдите в несколько учетных записей на одном сай...
Rolepass
rolepass.io
Rolepass — это облачная платформа, которая позволяет пользователям передавать обязанности и ответственность остальной части своей команды, когда члены команды уходят. Rolepass ориентирован на обеспечение беспрепятственной передачи знаний между членами команды и снижение стресса и беспокойства, котор...
LiveDataset
livedataset.com
LiveDataset от Krescendo — это настраиваемая платформа управления данными для создания индивидуальных онлайн-приложений для эффективных бизнес-процессов. Замените устаревшие системы или системы на основе электронных таблиц. Упростите сбор информации. Создавайте высококачественные и надежные бизнес-п...
HabitStack
habitstack.com
Программное обеспечение для достижения целей для занятых лидеров. HabitStack поможет вам: - Ставьте кристально ясные цели - Согласуйте свои задачи с этими целями. - Добивайтесь прогресса каждую неделю. Приобретите необычные привычки, которые эффективные лидеры используют для достижения важных цел...
Conferfly
conferfly.com
Программное обеспечение веб-приложения для ваших конференц-залов, работающее с календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly сэкономит время, деньги и сделает ваши встречи более продуктивными. дополнительную информацию можно найти на https://conferfly.com.
Brandmoxe
brandmoxe.com
Универсальное программное обеспечение для бизнес-планирования и развития стартапов, которое помогает превратить отличные идеи в успешный бизнес.
Suggestion Ox
suggestionox.com
Offerion Ox — это безопасная, надежная, 100% анонимная платформа, которая дает вашим сотрудникам свободу делиться вопросами, высказывать опасения и сообщать о проблемах из своего полностью безопасного и частного цифрового уголка. Ведите анонимные двусторонние беседы, чтобы лучше понять их проблемы, ...
Skreenbe
skreenbe.com
Skreenbe предлагает программное обеспечение для виртуальных совещаний, позволяющее улучшить структуру совещаний. Skreenbe предназначен для всех, кто проводит онлайн-встречи и хочет добавить больше организованности, взаимодействия и эффективности в свои повседневные бизнес-процедуры. Забудьте об унив...
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard — это онлайн-программа для раскадровки, которая позволяет быстро и легко создавать раскадровки и делиться ими. MakeStoryboard имеет встроенное приложение и несколько полезных инструментов для быстрого создания раскадровки. Если вы создатель, видеомейкер, сценарист, контент-менеджер ил...
EverAfter
everafter.ai
Клиентский интерфейс EverAfter B2B — это единый дом, который нужен вашим клиентам, чтобы не отставать от внедрения вашего продукта в своей организации.
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst предоставляет онлайн-пространства для совместной работы, которые выглядят и ощущаются как знакомая среда рабочего стола, что делает совместную работу в Интернете простой, удобной и быстрой. Deskfirst устраняет технологические пробелы, прост в управлении и повышает вовлеченность благодаря м...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...