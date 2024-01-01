Pando

Pando

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Веб-сайт: pando.com

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Развитие сотрудников часто непрозрачно, неструктурировано, неосведомлено и субъективно. В результате многие сотрудники остаются незамеченными, чувствуют себя застрявшими, теряют интерес и в конечном итоге уходят. Пандо считает, что структурированные, прозрачные и действенные карьерные лестницы способствуют равенству, расширяют возможности команд и создают цели для всех сотрудников. Pando здесь, чтобы помочь каждому оказать значимое влияние и расти на этом пути! Pando — это первая платформа для развития сотрудников, сочетающая в себе обратную связь, оценки и цели на основе компетенций, позволяющую постоянно отслеживать и измерять рост сотрудников до следующего уровня.

Веб-сайт: pando.com

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