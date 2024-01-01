Palla обеспечивает мгновенные P2P-платежи из США в другие страны, рынок стоимостью 65 миллиардов долларов в год. Отправка и получение денежных переводов сегодня являются медленными, трудоемкими и неудобными для всех сторон, поскольку в основном это процесс, основанный на наличных деньгах. С помощью Palla отправители в США могут сделать это в несколько касаний телефона, а получатели получат свои деньги за считанные секунды.

Веб-сайт: palla.app

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