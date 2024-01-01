Palla

Palla

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: palla.app

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Palla в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Palla обеспечивает мгновенные P2P-платежи из США в другие страны, рынок стоимостью 65 миллиардов долларов в год. Отправка и получение денежных переводов сегодня являются медленными, трудоемкими и неудобными для всех сторон, поскольку в основном это процесс, основанный на наличных деньгах. С помощью Palla отправители в США могут сделать это в несколько касаний телефона, а получатели получат свои деньги за считанные секунды.

Веб-сайт: palla.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Palla, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Remitly

Remitly

remitly.com

ImprovMX

ImprovMX

improvmx.com

The Inventory

The Inventory

theinventory.com

DialMyCalls

DialMyCalls

dialmycalls.com

PayDo

PayDo

paydo.com

KineMaster

KineMaster

kinemaster.com

IME Pay

IME Pay

imepay.com.np

ANT Aliceblue

ANT Aliceblue

aliceblueonline.com

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

seven.io

seven.io

sms77.io

FeaturePoints

FeaturePoints

featurepoints.com

Paddle

Paddle

paddle.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности