Альтернативы - Pair Networks
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. — американский публичный регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, зарегистрированная в штате Делавэр. По состоянию на июнь 2020 года у GoDaddy более 20 миллионов клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Компания извес...
Hostinger
hostinger.com
Выберите решение для веб-хостинга и создайте идеальный веб-сайт! От общего хостинга и доменов до VPS — у нас есть все, что вам нужно для успеха в Интернете.
Google Domains
domains.google
Найдите свое место в Интернете с помощью домена Google, основанного на надежности, безопасности и производительности Google.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. — аккредитованный ICANN регистратор доменных имен, который обеспечивает регистрацию доменных имен и веб-хостинг со штаб-квартирой в Финиксе, штат Аризона, США. Namecheap — бюджетный хостинг-провайдер с 11 миллионами зарегистрированных пользователей и 10 миллионами доменов.
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...
SiteGround
siteground.com
SiteGround — крупнейшая независимая платформа хостинга веб-сайтов, которой доверяют владельцы более 2,8 миллионов доменов по всему миру. Хостинг SiteGround, уделяя особое внимание скорости и безопасности Интернета, включает в себя простые, но мощные инструменты управления веб-сайтами и уникальные со...
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компания Newfold Digital, является надежным партнером для пользователей WordPress. Основанная в 2003 году, Bluehost позволяет новичкам и экспертам создавать и поддерживать присутствие в Интернете с помощью надежного веб-хостинга, инструментов электронной коммерции, маркетинговых приложений...
10Web
10web.io
10Web — ведущий разработчик веб-сайтов и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта. В сегодняшнюю эпоху мы демократизируем доступ к онлайн-возможностям. Наши инструменты на базе искусственного интеллекта упрощают создание и управление цифровым бизнесом, преодолевая технические...
Vultr
vultr.com
Миссия Vultr — сделать высокопроизводительные облачные вычисления простыми в использовании, доступными и локально доступными для предприятий и разработчиков по всему миру. Любимый разработчиками, Vultr обслуживает более 1,5 миллионов клиентов в 185 странах, предлагая гибкие, масштабируемые глобальны...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридически OVH Groupe SAS, — французская компания облачных вычислений, предлагающая VPS, выделенные серверы и другие веб-услуги. По состоянию на 2016 год OVH владел крупнейшим в мире центром обработки данных по площади. По состоянию на 2019 год это был крупнейший хостинг-провайдер в Европе и тр...
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...
Krystal
krystal.uk
Krystal — это интернет-компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на передовых инструментах и услугах для бизнеса по всему миру. Мы поступаем по-другому, предлагая решения премиум-класса, которые устойчивы и не жертвуют производительностью. Сегодня мы являемся крупнейшей независимой веб...
Contabo
contabo.com
Contabo🥇Облачный VPS и выделенные серверы по цене, которая вам понравится. Больше вычислительной мощности за меньшие деньги | Отмеченная наградами поддержка от реального человека, а не бота! | 6 регионов, 10 локаций | 99,996% времени безотказной работы за последние 12 месяцев
Hover
hover.com
Найдите идеальное доменное имя для своей идеи на Hover. Все домены имеют ведущую в отрасли поддержку клиентов и бесплатную конфиденциальность WHOIS. Назовите свою страсть сегодня!
Gandi
gandi.net
➤ Электронная почта, веб-хостинг, SSL-сертификат ✅ Все начинается с доменного имени ✅ Купите идеальное доменное имя среди наших 750 расширений!
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC — американский регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Финиксе, штат Аризона. Он принадлежит компании NameSilo Technologies Corp., акции которой котируются на Канадской фондовой бирже (альтернативной фондовой бирже для компаний с микро-капитализацией ...
Webnode
webnode.com
Создайте свой собственный сайт бесплатно! С помощью Webnode вы можете создать потрясающий веб-сайт за считанные минуты. Присоединяйтесь к нашим 45 миллионам пользователей и создайте его самостоятельно.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine предоставляет управляемый хостинг WordPress для более чем 1,2 миллиона веб-сайтов и цифровых возможностей. Круглосуточная поддержка, лучшая в своем классе безопасность и лучшая на рынке производительность.
HostGator
hostgator.com
HostGator — ведущий поставщик безопасного и доступного веб-хостинга. Узнайте, почему тысячи клиентов доверяют нам решение своих потребностей в хостинге своих веб-сайтов.
Domain.com
domain.com
Найти идеальный домен для веб-сайта так же просто, как 1-2-3. Купите доменное имя, создайте и разместите веб-сайт и наслаждайтесь нашими профессиональными инструментами онлайн-маркетинга.
GreenGeeks
greengeeks.com
Веб-хостинг — быстрый, безопасный и экологичный. Интернет является огромным загрязнителем окружающей среды. Начните размещать свой веб-сайт у ведущего в мире поставщика экологически чистого веб-хостинга и окажите положительное влияние на окружающую среду!
Afternic
afternic.com
Afternic, компания GoDaddy, крупнейший в мире рынок ведущих доменов с полным спектром услуг.
Cloudways
cloudways.com
Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — это платформа управления веб-сайтами (WebOps), которую ведущие разработчики, маркетологи и ИТ-специалисты используют для создания, запуска и управления своими веб-сайтами Drupal и WordPress. Pantheon включает в себя все инструменты, необходимые профессиональным разработчикам для создания ...
Dynadot
dynadot.com
Мощный рынок доменов. Мы являемся аккредитованным ICANN решением для создания доменных имен и веб-сайтов, которое помогает сделать управление вашими доменами простым, доступным и безопасным.
One.com
one.com
Развивайте свой бизнес в Интернете с помощью нашего универсального решения для создания потрясающего веб-сайта. Зарегистрируйте свой домен сегодня! Включает личную электронную почту, SSL, круглосуточную поддержку и многое другое.
Sav
sav.com
Дешевая регистрация доменных имен, предварительный заказ доменов на более чем 100 TLD и большой рынок доменов премиум-класса и аукционов.