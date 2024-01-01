PagesJaunes — ведущий онлайн-каталог и местная поисковая платформа во Франции. Он служит комплексным ресурсом для поиска предприятий, услуг и контактной информации по всей стране, обслуживая как потребителей, так и предприятия. С функциями: * Бизнес-справочник. * Отзывы пользователей и рейтинги. * Карты и направления. * Категории и фильтры. * Расширенные бизнес-профили. * Услуги бронирования и назначения. * Мобильное приложение. * Рекламные решения. * Интеграция с социальными сетями. PagesJaunes — ценный ресурс для всех, кто хочет найти местные предприятия и услуги во Франции и связаться с ними. Его обширный каталог, отзывы пользователей и дополнительные функции делают его идеальной платформой как для потребителей, ищущих услуги, так и для предприятий, стремящихся расширить свое присутствие в Интернете.

Веб-сайт: pagesjaunes.fr

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