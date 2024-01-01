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PagesJaunes — ведущий онлайн-каталог и местная поисковая платформа во Франции. Он служит комплексным ресурсом для поиска предприятий, услуг и контактной информации по всей стране, обслуживая как потребителей, так и предприятия. С функциями:
* Бизнес-справочник.
* Отзывы пользователей и рейтинги.
* Карты и направления.
* Категории и фильтры.
* Расширенные бизнес-профили.
* Услуги бронирования и назначения.
* Мобильное приложение.
* Рекламные решения.
* Интеграция с социальными сетями.
PagesJaunes — ценный ресурс для всех, кто хочет найти местные предприятия и услуги во Франции и связаться с ними. Его обширный каталог, отзывы пользователей и дополнительные функции делают его идеальной платформой как для потребителей, ищущих услуги, так и для предприятий, стремящихся расширить свое присутствие в Интернете.
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