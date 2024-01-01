PageBot

PageBot

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: thepagebot.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PageBot в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

PageBot — это чат-бот на базе GPT, который предлагает ряд функций для улучшения обслуживания клиентов на вашем веб-сайте. Некоторые из его ключевых особенностей включают в себя: 1. Привлекательное, мгновенное и приятное общение: PageBot мгновенно отвечает на вопросы клиентов на основе содержания вашего веб-сайта и любых дополнительных данных, которые вы предоставляете. 2. Динамический поиск данных. Он может извлекать информацию из существующей базы знаний. Он поддерживает большинство типов документов: PDF, PPTX, DOCX, веб-страницы и даже вызовы API к вашему серверу. 3. Бесплатный план: PageBot предлагает бесплатный план, который включает в себя 50 бесплатных сообщений в месяц, что делает его доступным для малого бизнеса. 4. Настраиваемый внешний вид. Вы можете настроить внешний вид PageBot с помощью переопределений CSS, гарантируя его соответствие дизайну вашего веб-сайта. 5. Многоязычная поддержка. PageBot поддерживает общение на более чем 130 языках, что позволяет вам обслуживать глобальную аудиторию. 6. Миниатюрный размер. Имея менее 20 КБ JavaScript, PageBot оказывает минимальное влияние на скорость загрузки вашей веб-страницы. 7. Биллинг на основе использования. PageBot предлагает модель ценообразования, основанную на использовании, что позволяет вам платить только за те сообщения, которые вы используете, помимо бесплатного плана. Это для вас, если: 1. Вы хотите уделять больше времени продуктам, а не обслуживанию клиентов. 2. Вы хотите предоставить посетителям мгновенные ответы на их вопросы. 3. Вы хотите сократить количество обращений в службу поддержки по тривиальным вопросам.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: thepagebot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PageBot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам также может понравиться

Web2Chat

Web2Chat

web2chat.ai

LiveChatAI

LiveChatAI

livechatai.com

Flowio

Flowio

flowio.app

Umnico

Umnico

umnico.com

InsertChat

InsertChat

insertchat.com

Agolix

Agolix

agolix.com

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

IntelliTicks

IntelliTicks

intelliticks.com

Qualifier.ai

Qualifier.ai

qualifier.ai

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Inline Help

Inline Help

inlinehelp.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности