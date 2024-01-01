PageBot — это чат-бот на базе GPT, который предлагает ряд функций для улучшения обслуживания клиентов на вашем веб-сайте. Некоторые из его ключевых особенностей включают в себя: 1. Привлекательное, мгновенное и приятное общение: PageBot мгновенно отвечает на вопросы клиентов на основе содержания вашего веб-сайта и любых дополнительных данных, которые вы предоставляете. 2. Динамический поиск данных. Он может извлекать информацию из существующей базы знаний. Он поддерживает большинство типов документов: PDF, PPTX, DOCX, веб-страницы и даже вызовы API к вашему серверу. 3. Бесплатный план: PageBot предлагает бесплатный план, который включает в себя 50 бесплатных сообщений в месяц, что делает его доступным для малого бизнеса. 4. Настраиваемый внешний вид. Вы можете настроить внешний вид PageBot с помощью переопределений CSS, гарантируя его соответствие дизайну вашего веб-сайта. 5. Многоязычная поддержка. PageBot поддерживает общение на более чем 130 языках, что позволяет вам обслуживать глобальную аудиторию. 6. Миниатюрный размер. Имея менее 20 КБ JavaScript, PageBot оказывает минимальное влияние на скорость загрузки вашей веб-страницы. 7. Биллинг на основе использования. PageBot предлагает модель ценообразования, основанную на использовании, что позволяет вам платить только за те сообщения, которые вы используете, помимо бесплатного плана. Это для вас, если: 1. Вы хотите уделять больше времени продуктам, а не обслуживанию клиентов. 2. Вы хотите предоставить посетителям мгновенные ответы на их вопросы. 3. Вы хотите сократить количество обращений в службу поддержки по тривиальным вопросам.

Веб-сайт: thepagebot.com

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