pagealive

pagealive

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Веб-сайт: pagealive.com

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Pagealive — это виджет живого видеочата, позволяющий компаниям предлагать персонализированную поддержку и взаимодействие со своими клиентами в режиме реального времени. Наша миссия — изменить качество обслуживания клиентов, предоставив удобное решение для видеочата в режиме реального времени, которое способствует установлению значимых связей и повышает коэффициент конверсии. В этом плане маркетинга и продаж изложены наши стратегии по повышению осведомленности, стимулированию спроса и увеличению продаж Pagealive. Наш подход включает в себя целевые маркетинговые кампании, стратегическое партнерство и специальную команду продаж, чтобы максимизировать наш охват и влияние.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: pagealive.com

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Альтернативы

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

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Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

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Tidio

Tidio

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RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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