Owny

Owny

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Веб-сайт: owny.com

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Owny — это инструмент финансовых технологий, который предоставляет предприятиям комплексную платформу для управления своим капиталом и банковскими потребностями. Он предлагает функции на базе искусственного интеллекта для оптимизации процессов, связанных с управлением частным капиталом, инвесторами и казначейством. Инструмент предназначен для различных отраслей, таких как стартапы, фонды прямых и венчурных инвестиций, недвижимость и многое другое. Для стартапов Owny позволяет управлять SAFE (простым соглашением о будущем акционерном капитале) и конвертируемыми облигациями с использованием шаблонов отраслевых стандартов. Он также предлагает средствам искусственного интеллекта для интеграции существующих и новых фондов с использованием как стандартных, так и пользовательских шаблонов. Этот инструмент облегчает инвестиционную деятельность в сфере недвижимости, позволяя пользователям обмениваться листингами, обрабатывать контракты и управлять депозитами для предложений частной недвижимости. Инвесторы могут воспользоваться частной информационной панелью, которая предоставляет выделенные учетные записи, функции управления инвестициями, проверки и многое другое. Кроме того, Owny охватывает глобальные платежные переводы через свой модуль FX/ACH/Wire, который управляет исходящими и входящими платежами, связанными с конкретными частными предложениями. Инструмент также предлагает инструменты бэк-офиса для отчетности о транзакциях, управления соответствием и пользовательских обновлений. Пользователи могут отслеживать интерес, активность продаж и запасы с помощью интерактивных инструментов анализа данных. Owny позволяет пользователям создавать и обмениваться соглашениями для беспрепятственных процессов закрытия, платежей, возмещений и других договорных действий. Кроме того, инструмент обеспечивает постоянную поддержку со стороны специальной группы специалистов, обеспечивая удобство обслуживания для пользователей и заинтересованных сторон. Важно отметить, что Owny — это компания, занимающаяся финансовыми технологиями, а не зарегистрированный брокер-дилер или банк, и она не предоставляет юридических, налоговых или инвестиционных консультаций. Платформа сотрудничает с зарегистрированными консультантами по инвестициям, чтобы предложить определенные инвестиционные функции, и все консультационные услуги по инвестициям предоставляются этими сторонними консультантами. Пользователи должны осознавать потенциальную предвзятость из-за партнерства при рассмотрении вариантов инвестирования. Инвестирование сопряжено с риском, и прогнозируемые или гипотетические результаты не следует рассматривать как гарантию будущих результатов инвестиций.

Веб-сайт: owny.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Owny, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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