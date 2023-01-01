WebCatalog
OverDrive

OverDrive

overdrive.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OverDrive в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ищите и берите в огромном каталоге электронных книг, аудиокниг и видео OverDrive.

Веб-сайт: overdrive.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OverDrive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Sora

Sora

soraapp.com

Libby

Libby

libbyapp.com

Storytel

Storytel

storytel.com

Rakuten Kobo

Rakuten Kobo

kobo.com

Imovirtual

Imovirtual

imovirtual.com

Kuku FM

Kuku FM

kukufm.com

Visually

Visually

visual.ly

Yandex Video

Yandex Video

yandex.com

Frame Set

Frame Set

frameset.app

Oberlo

Oberlo

app.oberlo.com

nuclia

nuclia

nuclia.cloud

Fashion World

Fashion World

fashionworld.co.uk

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности