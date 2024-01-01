OvationCXM — первая компания по управлению клиентским опытом (CXM), которая помогает предприятиям и их партнерским экосистемам обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов, открывая разрозненную информацию для расширения прозрачности, сотрудничества и коммуникации во всей экосистеме организации. В настоящее время. Прежде чем клиенты разочаруются и уйдут. И без изменения устаревших систем и без единой строчки кода. Платформа OvationCXM, CXMEngine, включает в себя готовые соединители для самых популярных в мире технологий, устраняя разрозненность между автономными системами, чтобы компании могли управлять всем циклом взаимодействия с клиентом от начала до конца. Решение платформы Journeys позволяет предприятиям планировать и корректировать поездки на лету в те моменты, когда это важно, чтобы помочь клиентам добраться до пункта назначения. Независимо от того, происходят ли точки соприкосновения внутри организации или за ее пределами со сторонними партнерами. Интеллектуальные дополнения, такие как интеллектуальная доставка знаний точно в срок и многоканальная связь, отображаются на единой панели, что устраняет необходимость переключения между системами. Предприятия, ориентированные на клиента, от финансовых услуг до здравоохранения и поставщиков технологий, выбирают CXMEngine от Ovation для разработки и управления неограниченным, персонализированным обслуживанием клиентов в огромных масштабах. OvationCXM опубликовала отчет о влиянии CXM на финансовые услуги, в котором были опрошены более 4000 клиентов бизнес-банкинга об их опыте работы с финансовыми учреждениями и выяснилось, что 3 из 4 компаний отказались от внедрения нового продукта/услуги из-за разочарования, в том числе слишком много людей и компаний, вовлеченных в их путешествие, а также отсутствие информации и инструкций. Полный отчет можно скачать на сайте OvationCXM.com. Штаб-квартира OvationCXM находится в Тибуроне, Калифорния, и у нее есть удаленная рабочая сила по всей стране. Узнайте больше о том, как вы можете управлять путешествием и направлять его. и раскройте преимущества обеспечения непрерывного взаимодействия с клиентами на Ovationcxm.com.

Веб-сайт: ovationcxm.com

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