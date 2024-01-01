Альтернативы - Otta
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
Naukiri
naukri.com
Общайтесь с более чем 20 000 работодателями. Подайте заявку на миллионы вакансий в ведущих компаниях, отраслях и местах на сайте № 1 в Индии. Подайте заявку онлайн. Опубликуйте резюме сегодня.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — это веб-сайт, на котором нынешние и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно отправлять и просматривать зарплаты, а также искать и подавать заявки на работу на своей платформе. В 2018 году компания была приобретена японско...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, получивший рейтинг №1 среди работодателей в США*, упрощает отслеживание кандидатов, позволяя вам легко управлять, проверять и оценивать кандидатов. Панель управления позволяет просматривать профили, резюме, сопроводительные письма и многое другое. Вы даже можете интегрировать свою собс...
Monster
monster.com
Monster — ваш источник работы и возможностей карьерного роста. Ищите работу, читайте советы по карьере от экспертов по трудоустройству Monster и находите советы по найму и подбору персонала.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис по подбору персонала и поиску работы. Подайте заявку на 10 вакансий во Вьетнаме. Новые вакансии добавляются ежедневно. Настройте за секунды и начните общаться с работодателями за считанные минуты!
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — это бесплатное и простое приложение №1 для поиска работы, позволяющее найти работу с частичной или полной занятостью, упростить подачу заявлений о приеме на работу, получить отличные советы по карьере и многое другое. Отлично подходит для студентов, подростков или тех, кому нужен гибкий г...
Dice
dice.com
Создание сопроводительного письма AI уже здесь! Улучшите свои приложения и подчеркните свои навыки наиболее эффективным способом. Приложение Dice Tech Careers: найдите возможности своей мечты в сфере технологий, быстро получите работу и развивайте свою карьеру в сфере технологий... и все это на хо...
InfoJobs
infojobs.net
Приходите и найдите идеальную работу для себя. Посетите ведущий портал вакансий в Испании. InfoJobs, всегда лучше.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.
Talent.com
talent.com
Найдите подходящего таланта быстрее с Talent.com. Решения по подбору персонала для вашего бизнеса. Ожидайте большего от своей платформы поиска кандидатов. Индивидуальные стратегии поиска квалифицированных кандидатов и многое другое у вас под рукой. Удовлетворите свои потребности в найме с помощью на...
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как посто...
JOIN
join.com
Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, удобный и интуитивно понятный инструмент для оптимизации процесса найма рекрутеров по все...
Zippia
zippia.com
Zippia — это инновационная карьерная платформа, которая помогает соискателям найти новые пути карьерного роста, изучить возможности трудоустройства и получить ценную информацию о рынке труда. Используя передовые технологии, инструменты, основанные на данных, и персонализированные рекомендации, Zippi...
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
БЕСПЛАТНЫЙ способ найти лучшие в мире удаленные таланты. Hubstaff Talent — это 100% бесплатный ресурс для компаний, которые ищут удаленные таланты по всему миру. Никаких комиссий, никаких наценок, никаких посредников.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
GrabJobs
grabjobs.co
Приложение №1 по рейтингу для работы с частичной и полной занятостью Найдите работу рядом с вами: в сфере розничной торговли, продаж, маркетинга, BPO, общественного питания, гостиничного бизнеса, проведения мероприятий, логистики, бухгалтерского учета, здравоохранения, технологий, проектирования, с...
The Ladders
theladders.com
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Loopcv
loopcv.pro
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Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy — это карьерная онлайн-платформа, призванная объединить талантливых людей, ищущих удаленную карьеру, с инновационными, дальновидными компаниями, предлагающими эти должности. Если вы нанимаете сотрудников на удаленную работу и хотели бы стать нашим клиентом, мы будем рады видеть вас. Мы также ...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, д...
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io создает программное обеспечение, которое помогает соискателям найти значимую работу в технологических компаниях. С момента запуска в апреле 2014 года мы связали тысячи кандидатов с сотнями растущих организаций в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Кандидаты присылают на Underdog.io свои резюме и ...
Idealist
idealist.org
Идеалист: работа в некоммерческих организациях, волонтерство и многое другое Idealist объединяет миллионы идеалистов – людей, которые хотят творить добро – с возможностями для действий и сотрудничества по всему миру.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — это современная и простая в использовании программа для создания досок объявлений. Niceboard экономически эффективен, имеет красивую настраиваемую тему и мощный интерфейс администратора, позволяющий за считанные минуты настроить собственную доску вакансий. Подпишитесь на нашу 7-дневную б...
Techintern.io
techintern.io
Нанимайте лучших студентов-программистов из лучших колледжей. Подряд: аренда под конкретные задачи | Стажировка: трудоустройство на определенный срок | Полный рабочий день: нанимайте выпускников. Работайте с разработчиками, дизайнерами, менеджерами проектов, техническими писателями, менеджерами сооб...
Comparably
comparably.com
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