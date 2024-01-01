Альтернативы - Orion

Yac

yac.com

Yac — это быстрый и простой способ асинхронного сотрудничества с вашей командой в удобное для вас время. Замените целые собрания и быстрее делитесь информацией с помощью одной голосовой заметки или демонстрации экрана, насыщенной контекстом, и восстановите свой день.