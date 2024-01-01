Альтернативы - Orion

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

Voxer

Voxer

voxer.com

Voxer — компания по разработке мобильных приложений из Сан-Франциско, наиболее известная своим бесплатным приложением Voxer Walkie Talkie для смартфонов. Voxer Walkie Talkie, основанная Томом Кэтисом и Мэттом Рэнни, представляет собой одновременно живую систему «нажми и говори» и систему голосовых ...

Zello

Zello

zello.com

Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы уч...

Yac

Yac

yac.com

Yac — это быстрый и простой способ асинхронного сотрудничества с вашей командой в удобное для вас время. Замените целые собрания и быстрее делитесь информацией с помощью одной голосовой заметки или демонстрации экрана, насыщенной контекстом, и восстановите свой день.

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