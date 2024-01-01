Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тестирования всей ERP-системы и всего стека технологий. Локально, в облаке, в специальном приложении или на зеленом экране — тестируется все без исключения.

Веб-сайт: originalsoftware.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Original Software, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.