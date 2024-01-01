Original Software

Original Software

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Веб-сайт: originalsoftware.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тестирования всей ERP-системы и всего стека технологий. Локально, в облаке, в специальном приложении или на зеленом экране — тестируется все без исключения.
Категории:
Business
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: originalsoftware.com

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