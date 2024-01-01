东方日报 Malaysia

В глазах китайского сообщества Малайзии, Oriental Daily – это китайская ежедневная газета, которая осмеливается сообщать правду, является независимой и нейтральной и является настоящим рупором народа, который позволяет общественности видеть правду о новостных событиях. «Oriental Daily» была основана 29 сентября 2002 года. Головной офис находится в столице страны Куала-Лумпуре. Она позиционируется как высококачественная газета для среднего и высшего класса, ориентированная на передачу знаний и содействие социальному прогрессу. Стремясь стать пионером новых тенденций, Oriental Daily стала первой китайской ежедневной газетой в Малайзии, которая вышла в компактном формате 1 июля 2007 года.

Веб-сайт: orientaldaily.com.my

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