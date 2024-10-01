Альтернативы - Organimi
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh) (ранее Microsoft Office Visio) — приложение для построения диаграмм и векторной графики, входящее в семейство Microsoft Office. Продукт был впервые представлен в 1992 году компанией Shapeware Corporation. Была приобретена Microsoft в 2000 году.
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первонача...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы техничес...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — это единое визуальное приложение, которое сочетает в себе построение диаграмм, использование досок и визуализацию данных в одном удобном для предприятия решении. ПЛАНИРУЙТЕ, ВЫПОЛНЯЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ В КОМАНДЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Сотрудничайте со своей командой в едином рабочем пространстве...
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и о...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной техноло...
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и ...
TallyFox
tallyfox.com
Решение TallyFox для управления знаниями TallyFox организует контент для быстрого поиска информации. Наш запатентованный алгоритм SmartMatchPro предлагает каждому человеку подходящих экспертов и контент в режиме реального времени на основе его опыта, интересов и действий. Благодаря широким возможнос...
The Org
theorg.com
Создайте лучшую организацию с помощью общедоступной организационной структуры. Прославляйте своих коллег, привлекайте лучшие таланты и получайте больше внимания.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana — это стратегическая платформа управления численностью персонала, которая помогает растущим компаниям отслеживать расходы на персонал, совместно работать над планами найма и прогнозировать сокращение штата в режиме реального времени. Сегодня большинство растущих компаний планируют и управл...
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces позволяет за считанные минуты превратить данные о ваших сотрудниках в визуальный каталог сотрудников мирового класса и организационную диаграмму, которая поможет каждому, от генерального директора до нового сотрудника, узнавать членов команды и понимать, какое место они занимают.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и ...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Позвольте людям, разделяющим одни и те же цели, сотрудничать вместе. Оптимизируйте процессы во всей компании или откажитесь от организационной структуры. Не все можно спланировать, поэтому позвольте себе оперативно адаптироваться к ситуации и при этом сотрудничать вместе.
GoProfiles
goprofiles.io
Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.
Agentnoon
agentnoon.com
Платформа организационного дизайна и планирования рабочей силы для повышения эффективности организации. Обеспечьте возможность принятия стратегических решений с помощью быстрого, простого и интерактивного инструмента проектирования организации, планирования рабочей силы и динамического анализа перс...
Knoetic
knoetic.com
Получите целостное представление о том, что важно для ваших сотрудников, узнавая информацию о DEI, истощении, найме, вознаграждении и многом другом.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop предоставляет ведущим командам ключевую организационную информацию для поддержки их продаж, подбора персонала и бизнес-стратегии. Chartloop автоматически генерирует организационные диаграммы для сопоставления учетных записей.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory — это компания, занимающаяся каталогами сотрудников, которая создает инструменты, помогающие компаниям повысить эффективность своих цифровых рабочих мест. Наша современная платформа каталогов сотрудников помогает сотрудникам находить, связываться и взаимодействовать со своими коллегами,...