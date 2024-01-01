Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Orderli — это система заказов за столиком для баров и пабов в Европе. Orderli работает без скачивания приложения: гости могут отсканировать QR-код на столе, просмотреть меню и заказать то, что хотят.

Веб-сайт: orderli.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Orderli, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.