Orderli

Orderli

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Веб-сайт: orderli.com

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Orderli — это система заказов за столиком для баров и пабов в Европе. Orderli работает без скачивания приложения: гости могут отсканировать QR-код на столе, просмотреть меню и заказать то, что хотят.

Веб-сайт: orderli.com

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