Платформа подписки Ordergroove помогает инновационным брендам и ритейлерам строить постоянные и высокодоходные отношения со своими клиентами, превращая разовые покупки в повторяющиеся транзакции. Быстрорастущие бренды, такие как Dollar Shave Club, The Honest Company и OLLY, полагаются на гибкую платформу подписки Ordergroove, искусственный интеллект и непревзойденный опыт работы с потребителями для установления и развития своих постоянных отношений с прибылью. Ordergroove не зависит от платформы и легко интегрируется со всеми ведущими платформами электронной коммерции, включая Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud и Magento.

Веб-сайт: ordergroove.com

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