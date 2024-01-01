Ordergroove

Ordergroove

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ordergroove.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Платформа подписки Ordergroove помогает инновационным брендам и ритейлерам строить постоянные и высокодоходные отношения со своими клиентами, превращая разовые покупки в повторяющиеся транзакции. Быстрорастущие бренды, такие как Dollar Shave Club, The Honest Company и OLLY, полагаются на гибкую платформу подписки Ordergroove, искусственный интеллект и непревзойденный опыт работы с потребителями для установления и развития своих постоянных отношений с прибылью. Ordergroove не зависит от платформы и легко интегрируется со всеми ведущими платформами электронной коммерции, включая Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud и Magento.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления подписками

Веб-сайт: ordergroove.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ordergroove, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Patreon

Patreon

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Stripe

Stripe

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Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

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