OrdaSoft — компания, занимающаяся веб-дизайном и веб-разработкой, которая специализируется на создании веб-сайтов с использованием популярных платформ CMS, таких как Joomla, Drupal и WordPress. С OrdaSoft была основана более 10 лет назад и имеет большой опыт работы в индустрии веб-дизайна и разработки. Они создали более 120 шаблонов Joomla, 35 тем WordPress и 30 тем Drupal. Они предлагают широкий спектр шаблонов и тем веб-сайтов для различных отраслей и вариантов использования, включая бизнес, недвижимость, автомобилестроение, ведение блогов и многое другое. Многие из этих шаблонов доступны как бесплатно, так и в премиум-версиях. Помимо шаблонов, OrdaSoft также разрабатывает и продает расширения и плагины Joomla, которые добавляют веб-сайтам различные функции, такие как управление транспортными средствами, управление недвижимостью, библиотеки бронирования и многое другое. Компания предоставляет профессиональные услуги веб-разработки и поддержку, помогая клиентам создавать и поддерживать свои веб-сайты. У них есть команда опытных разработчиков и дизайнеров. OrdaSoft уделяет особое внимание созданию адаптивных, удобных для мобильных устройств и настраиваемых веб-сайтов, отвечающих потребностям различных предприятий и организаций. У них есть активное онлайн-сообщество и форум, где клиенты могут получить поддержку, оставить отзыв и обсудить темы веб-разработки.

Веб-сайт: ordasoft.com

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