Optiwe — лучшая мультиагентная и многоканальная CRM-система WhatsApp для обслуживания клиентов в WhatsApp, Instagram, Facebook и на вашем веб-сайте. Optiwe — это платформа обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям увеличивать продажи и автоматизировать обслуживание клиентов по нескольким каналам, включая WhatsApp и Instagram. Настраиваемые чат-боты, мультиагентная поддержка и аналитические инструменты позволяют компаниям предоставлять своим клиентам персонализированный, эффективный и основанный на данных опыт в таких отраслях, как электронная коммерция, недвижимость, автомобилестроение, туризм и других.

Веб-сайт: optiwe.com

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