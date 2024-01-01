Optily — это платформа, которая специализируется на оптимизации и преобразовании изображений для веб-сайтов на базе Webflow. Некоторые ключевые особенности Optily включают в себя: * Автоматическая оптимизация изображений: оптимально подключается напрямую к сайту пользователя Webflow и автоматически сжимает и оптимизирует изображения в CMS Webflow, уменьшая размер файлов до 80% без потери качества. * Преобразование WebP: Optily может автоматически конвертировать изображения JPG и PNG в формат WebP, который является более эффективным современным форматом изображений, обеспечивающим дальнейшее уменьшение размера файла. * Расширенная полевая поддержка: Optily может оптимизировать изображения в различных полях CMS Webflow, включая поля изображений, поля галереи, поля форматированного текста и изображения продуктов электронной коммерции. * Бесшовная интеграция: платформа напрямую интегрируется с Webflow посредством аутентификации, позволяя пользователям управлять оптимизацией изображений непосредственно со своей панели управления Webflow. * Резервное копирование и восстановление: Optily предоставляет возможность создавать резервные копии изображений перед оптимизацией и при необходимости восстанавливать их, гарантируя дизайнерам и разработчикам полный контроль. * Нам доверяют более 3500 компаний: согласно веб-сайту, Optily используется более чем 3500 компаниями Webflow для оптимизации изображений своих веб-сайтов и повышения производительности. Платформа предлагает модель платной подписки, начиная с 29,99 долларов США в месяц за 1000 кредитов изображений, что делает ее доступной как для отдельных авторов, так и для агентств, работающих с сайтами Webflow. Optily позиционирует себя как специализированное решение для оптимизации изображений Webflow, помогающее пользователям раскрыть весь потенциал своих веб-сайтов Webflow за счет более быстрой загрузки и улучшения пользовательского опыта.

Веб-сайт: optily.co

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