Альтернативы - Opti Signs
Verkada
verkada.com
Verkada — крупнейшая в мире облачная платформа физической безопасности B2B. Только Verkada предлагает шесть линеек продуктов — камеры видеонаблюдения, контроля доступа, датчики окружающей среды, сигнализации, рабочие места и домофоны — интегрированных в единую облачную программную платформу. Разрабо...
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая к...
Autonix
autonix.io
Autonix — это интерфейс генератора отслеживаемых динамических QR-кодов с серверной частью решения для управления посетителями. Мы даем возможность компаниям собирать и просматривать активность посещений с помощью мощной информационной панели, сообщающей о важных ключевых показателях эффективности. Н...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, которое объединяет все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил представление о том, как комп...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi — это ведущая в отрасли система физической безопасности для современных объектов. Обеспечивая членов вашей команды системой входа без ключа, вы не просто избавитесь от ключей, но и создадите динамичную офисную культуру. Наша простая веб-панель и простое в использовании приложени...
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего ...
Securly
securly.com
Настоящее облако. Все устройства. Обеспечьте безопасность своих учеников на всех устройствах с помощью фирменного облачного веб-фильтра Securly. Получите полную информацию об онлайн-активности, загружайте отчеты или отправляйте их по электронной почте, а также получайте уведомления о помеченном конт...
deskbird
deskbird.com
Deskbird — это приложение для управления рабочим местом, которое ставит сотрудников на первое место. Платформа обеспечивает удобство и удобство работы, позволяя пользователям легко проверять занятость офиса и соответствующим образом корректировать свое расписание. Всего двумя щелчками мыши вы можете...
The Receptionist
thereceptionist.com
Приложение Receptionist для iPad создано, чтобы помочь успокоить хаос посетителей в вашем офисе. Наша система выполняет такие задачи, как регистрация гостей и уведомления, хранение информации о посетителях и печать бейджей, чтобы вы могли сосредоточиться на установлении более значимых связей с вашим...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — глобальный поставщик программного обеспечения с восьмилетним опытом работы, помогающий тысячам компаний упростить гибкое и гибридное управление рабочими местами. Мы помогаем компаниям перейти от традиционных офисных сред к гибридным с помощью простых в настройке и использования полностью...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — это платформа для организации очередей и бронирования, предназначенная для загруженных мест обслуживания, гарантирующая, что посетители прибудут в нужное место, в нужное время и будут полностью готовы к обслуживанию. Наши основные варианты использования включают в себя: - Управление очере...
Teamgo
teamgo.co
Мы используем Teamgo уже 15 месяцев и сочли его неоценимым помощником в управлении посетителями». — С. Моррис — Landmark Teamgo изменит ваше представление об управлении посетителями. Произведите впечатление на гостей с помощью простой в использовании таблички для посетителей с сенсорным экраном. реш...
Nibol
nibol.com
Nibol — это простое в использовании приложение, которое сочетает в себе систему управления офисом и резервируемые рабочие места. Это дает сотрудникам свободу работать где угодно, будь то офис компании, дом или коворкинг.
Eden Workplace
eden.io
Eden — это комплексная SaaS-платформа, созданная, чтобы помочь командам Workplace, People Operations и ИТ творить чудеса. Eden предлагает удобные инструменты для работы на рабочем месте, разработанные с учетом опыта сотрудников и нового мира работы. Пакет продуктов включает в себя бронирование мест,...
Zynq
zynq.io
Универсальная платформа, которая помогает офисам и их людям использовать, управлять и оптимизировать свое пространство. Zynq дает компаниям по всему миру возможность использовать гибридную работу с помощью интеллектуального бронирования рабочих мест и комнат, управления посетителями, проверки здоров...
Joan
getjoan.com
Joan — это комплексная система управления рабочими местами, предназначенная для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности труда сотрудников и оптимизации различных аспектов офисного администрирования. Почему Джоан: - Комплексные решения: легко управляйте комнатами...
Qminder
qminder.com
Скидка 20% на Qminder для всех клиентов Qless! >>> Qminder дает вашей организации возможность обеспечить исключительные возможности ожидания и позволяет менеджерам улучшить качество обслуживания. Мы упрощаем процессы обслуживания клиентов с помощью решений, удобных как для ваших сотрудников, так и д...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd помогает организациям эффективно управлять и раскрывать потенциал своих рабочих столов, конференц-залов и других резервируемых ресурсов. Система бронирования офисов Matrix Booking предоставляет ведущее в мире программное обеспечение для бронирования ресурсов и совместной работы на...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — это облачное интегрированное программное обеспечение для управления рабочими местами, которое помогает предприятиям управлять рабочими местами и гибридной рабочей силой. Оно упрощает жизнь сотрудников, посетителей и продавцов благодаря технологиям, которые обеспечивают сквозные операции. ...
Dibsido
dibsido.com
Приложение для ежедневной работы вашего офиса. Управляйте своим офисом, книжными столами, служебными автомобилями и парковочными местами с помощью простого в использовании приложения.
Archie
archieapp.co
Archie обслуживает тысячи современных офисов и общих рабочих пространств по всему миру, предлагая интегрированное решение, включающее бронирование переговорных комнат и рабочих мест, управление посетителями, аналитику рабочего пространства и программное обеспечение для коворкинга. Современный пользо...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — это ведущая платформа White Label, созданная, чтобы помочь вам управлять и продвигать гибкие рабочие и коворкинговые пространства, расширять свою клиентскую сеть и создавать профессиональное сообщество вокруг вашего пространства. Nexudus автоматизирует большинство задач, связанных с управл...
Tactic
gettactic.com
Tactic — это платформа управления гибридными рабочими местами №1 по одной простой причине: наши клиенты любят нас. Tactic, используемый такими клиентами, как Microsoft, United Nations, Grammarly и Northwestern University, превращает поездку в офис в удовольствие. Благодаря интеграции с Google, Micro...
Wayleadr
wayleadr.com
В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие ...
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...
Raydiant
raydiant.com
Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, которое обеспечивает бесперебойную работу на...
Happy Visitor
happy-visitor.com
Упростите процесс регистрации и выезда посетителей с помощью нашей лучшей системы управления посетителями. Отслеживайте и управляйте посетителями, курьерами, реестрами, материалами, разрешениями на работу, расходными материалами, бронированием мест, средствами доставки и перемещением сотрудников.
Swiftlane
swiftlane.com
Облачный контроль доступа Swiftlane для многоквартирных жилых, офисных и коммерческих зданий. Видеодомофон, доступ по мобильному и лицу, доступ по ключ-карте.
Gfacility
gfacility.com
Компания Gfacility, базирующаяся в Бельгии, стремится помочь компаниям любого размера и местоположения реализовать свой бизнес-потенциал путем создания простой и технологичной системы управления объектами. Наше решение представляет собой универсальную платформу, которая объединяет широкий спектр фун...
Visitdesk
visitdesk.io
Visitdesk — это интеллектуальная система управления посетителями, которая помогает получить удовольствие от обработки данных о посетителях.