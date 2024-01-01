Альтернативы - OpSense

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...