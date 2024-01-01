Альтернативы - OpSense
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Roambee
roambee.com
Roambee предлагает значительно лучшую прозрачность цепочки поставок по требованию для своевременной, полной и исправной доставки грузов и активов в любую точку мира. Более 300 предприятий улучшают качество обслуживания клиентов, уровень обслуживания, качество продукции, оборот денежных средств, эффе...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...