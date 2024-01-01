Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Никогда больше не бери трубку. Opkit использует искусственный интеллект для автоматизации рутинных телефонных звонков в медицинские учреждения, компании телемедицины и другие ведущие организации здравоохранения, исключая ручную работу и человеческие ошибки.

Веб-сайт: opkit.co

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