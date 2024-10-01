Альтернативы - OpenSesame
Physics Wallah
physicswallah.live
Физика - это любовь. 12-я подготовка к IIT JEE и NEET. Живые занятия, видеолекции, серии тестов, конспекты лекций, тематические задания с лучшими вопросами, динамические упражнения и многое другое.
Coursera
coursera.org
Coursera — это всемирная платформа онлайн-обучения, основанная в 2012 году профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Нг и Дафной Коллер. Она предлагает массовые открытые онлайн-курсы (МООК), специализации, степени, профессиональные курсы и курсы магистратуры. Coursera сотрудничает с...
Duolingo
duolingo.com
Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) — американская платформа, которая включает в себя веб-сайт для изучения языка и мобильное приложение, а также цифровой экзамен для оценки уровня владения языком. Компания использует модель freemium; приложение и веб-сайт доступны бесплатно, хотя Duolingo также предлагае...
Testbook
testbook.com
Добро пожаловать на Testbook.com — самый надежный сайт подготовки к экзаменам для конкурсных экзаменов. Подготовьтесь к таким экзаменам, как банковское дело, SSC, железные дороги, GATE, UPSC, с помощью более 26 000 пробных тестов и живого коучинга.
edX
edx.org
Получите доступ к 2000 бесплатным онлайн-курсам от 140 ведущих учебных заведений по всему миру. Получите новые навыки и получите сертификат об окончании. Присоединяйтесь сегодня.
Khan Academy
khanacademy.org
Академия Хана — американская некоммерческая образовательная организация, созданная в 2008 году Салманом Кханом с целью создания набора онлайн-инструментов, помогающих обучать студентов. Организация выпускает короткие уроки в виде видеороликов. На его веб-сайте также представлены дополнительные практ...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...
Scribd
scribd.com
Scribd — американская служба подписки на электронные книги и аудиокниги, включающая один миллион наименований. Scribd размещает 60 миллионов документов на своей открытой издательской платформе. Основанная в 2007 году Трипом Адлером, Джаредом Фридманом и Тихоном Бернстамом, со штаб-квартирой в Сан-Фр...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare — это онлайн-сообщество обучения, базирующееся в США, которое предоставляет образовательные видеоролики. Курсы не аккредитованы и доступны только по платной подписке. Курсы в основном посвящены творческой работе и меньше курсов по бизнесу и предпринимательству. Большинство курсов ориенти...
Codecademy
codecademy.com
Изучите технические навыки, необходимые для желаемой работы. Являясь лидерами в области онлайн-образования и обучения программированию, мы обучили более 45 миллионов человек, используя проверенную учебную программу и интерактивную среду обучения. Начните с HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Data Sc...
Programiz
programiz.pro
Programiz — это платформа, созданная программистами для программистов и предлагающая богатый набор ресурсов для овладения навыками программирования. Programiz, которому доверяют более 50 миллионов энтузиастов по всему миру, является первопроходцем в отрасли, предоставляя учащимся возможность преуспе...
Simplilearn
simplilearn.com
более 2 миллионов учащихся из более чем 150 стран; 1500 живых занятий каждый месяц, 85% учащихся сообщают о карьерных преимуществах. Simplilearn сегодня является онлайн-курсом №1 в мире для обучения цифровым навыкам. От ориентированных на ролевые курсы обучения и программ, партнерских университетов...
Brilliant
brilliant.org
Миссия Brilliant — вдохновлять и развивать людей для достижения своих целей в STEM — один человек, один вопрос и одно небольшое обязательство учиться за раз. Мы даем возможность великим учителям пролить свет на суть математики, естественных наук и техники посредством небольших интерактивных обучающи...
DataCamp
datacamp.com
Что такое DataCamp для бизнеса? DataCamp — это идеальная платформа для изучения данных и искусственного интеллекта, совместной работы с использованием данных и набора готовых к работе талантов. DataCamp for Business предоставляет всей вашей организации жизненно важные данные и навыки искусственного ...
Busuu
busuu.com
Присоединяйтесь к глобальному сообществу по изучению языков, посещайте языковые курсы, чтобы попрактиковаться в чтении, письме, аудировании и разговорной речи, а также выучите новый язык.
BYJU'S
byjus.com
Добро пожаловать в BYJU’S — The Learning App, крупнейшую программу онлайн-обучения в Индии! Приложение представляет собой идеальное сочетание увлекательных видеоуроков и индивидуального обучения. Оно создано, чтобы помочь учащимся практиковаться, изучать и понимать концепции в углубленной и простой ...
Babbel
babbel.com
Babbel for Business находится в авангарде корпоративного языкового обучения с 2017 года, выступая катализатором языкового развития сотрудников в различных отраслях. Более 2000 компаний по всему миру выбрали Babbel for Business в качестве краеугольного камня своих программ профессионального развития,...
Rosetta Stone
rosettastone.com
На протяжении более 30 лет нам доверяют помогать людям во всем мире изучать новые языки и общаться друг с другом. Мы считаем, что каждый человек и каждая причина изучения языка заслуживают самого лучшего. Метод динамического погружения Rosetta Stone и технология анализа речи TruAccent дадут вам увер...
Hack The Box
hackthebox.com
Массивная хакерская площадка. Присоединяйтесь к динамично растущему хакерскому сообществу и поднимите свои навыки кибербезопасности на новый уровень благодаря самому увлекательному, игровому и практическому обучению!
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc. — американская компания в области образовательных технологий, базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния. Он предоставляет аренду цифровых и физических учебников, решения для учебников, онлайн-обучение и другие услуги для студентов. Компания была основана в 2005 году и начала публично торгов...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly отслеживает и фильтрует тенденции и достижения в области технологий, делясь мнениями экспертов-практиков через учебную платформу O’Reilly. Таким образом, вы получаете ответы, необходимые для решения сложных задач — от строки кода до изучения нового инструмента или технологии.
Perlego
perlego.com
С онлайн-библиотекой академических ресурсов и инструментов Perlego, которой доверяют студенты по всему миру.
Memrise
memrise.com
Memrise — это приложение для изучения языков, которое является противоположностью изучения языка: оно очень приятное и невероятно эффективное. Загрузите Memrise для Android, iPhone или планшетов и начните учиться бесплатно: - Выбирайте более 20 официальных языковых курсов, созданных опытными лингвис...
Udacity
udacity.com
Udacity, входящая в состав Accenture, является лидером рынка в области трансформации талантов, меняя жизни, бизнес и страны путем создания готовых к работе цифровых талантов. Устраните дефицит талантов в таких цифровых технологиях, как искусственный интеллект, обработка данных, машинное обучение, об...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Preply
preply.com
Preply Business предлагает компаниям индивидуальные онлайн-уроки с сертифицированными преподавателями языка. С Preply сотрудники могут выбирать репетиторов в соответствии со своими конкретными потребностями, учиться по гибкому графику и практиковаться между уроками с персонализированными материалами...
Pluralsight
pluralsight.com
Что такое плюралсайт? По мере развития вашей отрасли и бизнес-модели вам необходимо решение для обучения, которое поможет вам внедрять ключевые инновации вовремя и в рамках бюджета. С помощью нашей платформы вы можете оценить технические возможности ваших команд, согласовать обучение с ключевыми биз...
Scaler
scaler.com
Развивайте свои навыки программирования с помощью нашего индивидуального наставничества со стороны экспертов MAANG из Scaler Academy. Мы также предлагаем пробные собеседования и специальные курсы, которые помогут вам взять на себя ответственность за свою карьеру.