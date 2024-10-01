Альтернативы - OpenSesame

Rosetta Stone

rosettastone.com

На протяжении более 30 лет нам доверяют помогать людям во всем мире изучать новые языки и общаться друг с другом. Мы считаем, что каждый человек и каждая причина изучения языка заслуживают самого лучшего. Метод динамического погружения Rosetta Stone и технология анализа речи TruAccent дадут вам увер...