OpenCurriculum

OpenCurriculum

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: opencurriculum.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Планируйте увлекательные уроки и разделы, используя лучшие мировые идеи, которые всегда у вас под рукой. OpenCurriculum — это восхитительный инструмент планирования учебной программы, который помогает вам быстро создавать эффективные уроки и модули, используя нашу библиотеку высококачественных готовых идей и простой в использовании редактор.

Веб-сайт: opencurriculum.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpenCurriculum, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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