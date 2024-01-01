Альтернативы - Ooma Office
Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...
Twilio
twilio.com
Twilio обеспечивает будущее бизнес-коммуникаций, позволяя встраивать телефоны, VoIP и обмен сообщениями в веб-, настольное и мобильное программное обеспечение. Мы позаботимся о беспорядочном телекоммуникационном оборудовании и предоставляем глобально доступный облачный API, с которым разработчики мо...
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — это компания Unified CXM, которая предоставляет решения для обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта. Nextiva обеспечивает поддержку более чем 100 000 компаний и миллиардам разговоров каждый год с помощью своей универсальной платформы для обслуживания клиентов. Nextiva, пр...
GoTo
goto.com
GoTo Meeting, лидер отрасли в области онлайн-видеоконференций для компаний по всему миру, теперь входит в состав GoTo Connect, универсального коммуникационного программного обеспечения, созданного для малого и среднего бизнеса. Решение Meeting, которое можно приобрести отдельно, каждый день пользует...
CallHippo
callhippo.com
CallHippo — это система бизнес-телефонии нового поколения, которая помогает вам общаться с вашими клиентами. CallHippo прост в использовании и предлагает надежную функциональность с расширенными функциями, такими как Power Dailer и автоматическое распределение вызовов. Наши обширные отчеты и прозрач...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Ring4
ring4.com
Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...
Grasshopper
grasshopper.com
Звучите более профессионально и оставайтесь на связи с Grasshopper, виртуальной телефонной системой, разработанной для предпринимателей и малого бизнеса. Grasshopper работает так же, как традиционная телефонная система, но не требует аппаратного обеспечения, а наши мобильные и настольные приложения ...
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work — это универсальный центр совместной работы для телефона, видео и обмена сообщениями. Оно предоставляет каждому сотруднику надежные и безопасные возможности унифицированного общения и совместной работы, а также возможность делать больше из любого места и с любого устройства. 8x8 Work повыша...
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
KrispCall
krispcall.com
KrispCall — это система облачной телефонии для современного бизнеса, предлагающая расширенные функции для быстрорастущих стартапов и современных предприятий. С помощью KrispCall вы можете мгновенно получить бесплатные местные, мобильные и национальные телефонные номера в более чем 100 странах. Вы мо...
iPlum
iplum.com
iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...
Textr Team
textrapp.com
Textr Team — это приложение для деловых текстовых сообщений и звонков, которое позволяет вашей команде общаться на одной платформе и на любом устройстве. Отлично подходит для индивидуальных предпринимателей, стартапов и малого бизнеса. Получите несколько местных номеров из США, Канады и Великобритан...
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone — это облачный поставщик услуг телефонной связи для бизнеса, который помогает предприятиям повышать производительность с помощью мощных инструментов uCaaS. Компания net2phone, которой доверяют клиенты и партнеры по всему миру, произвела революцию на рынке телекоммуникаций, предложив телефо...
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Sonetel
sonetel.com
Имейте свой собственный местный номер телефона в любом городе и стране по вашему выбору. Отвечайте на звонки где угодно. От $1,79 в месяц.
Telnyx
telnyx.com
Telnyx — это платформа связи и подключения нового поколения, предлагающая услуги операторского уровня в частной глобальной IP-сети. Наш простой портал управления полетами и API означают, что вы можете легко интегрировать голосовую связь, обмен сообщениями, факс, беспроводную связь, хранение данных, ...
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze — это современное телефонное решение с функциями, которые делают его универсальной коммуникационной средой для малого бизнеса. Он позволяет создавать новые телефонные номера или портировать существующие, звонить и принимать звонки, а также сообщения, а также добавлять личные комментарии уч...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
Zadarma
zadarma.com
Zadarma предоставляет комплексное решение голосовой связи для компаний любого размера. От виртуальных номеров в более чем 100 странах и бесплатной облачной АТС до бесплатной CRM, отслеживания звонков и различных виджетов для веб-сайтов — вы можете полностью настроить свою бизнес-телефонную систему з...
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а так...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Gen...
Truly
truly.co
Представляем первую платформу оптимизации процессов продаж для Salesforce, не требующую ввода данных вручную. В отличие от инструментов продаж, которые упрощают обновление CRM для представителей, Truly полностью устраняет необходимость. - Продукт Truly Capture (электронная почта, голосовая связь, ве...