OnRamp — это динамическое программное обеспечение для адаптации клиентов, которое помогает менеджерам по адаптации и внедрению упростить любой процесс адаптации клиентов, требующий активного взаимодействия. Динамическая адаптация с помощью OnRamp сокращает усилия клиентов по выполнению шагов и сокращает количество выполняемых вручную операций для вашей команды. В результате повышается эффективность адаптации, результаты и качество обслуживания клиентов. Расширьте возможности клиентов с помощью восхитительно простого и динамичного плана действий. Планы действий OnRamp помогают клиентам выполнять соответствующие задачи, видеоролики, формы, опросы, файлы и другие действия и возможности, шаг за шагом, на основе их входных данных по ходу выполнения. Каждый шаг отслеживается, и по ходу работы собираются отзывы, чтобы держать вас в курсе прогресса клиентов, запускать следующие шаги с вашей стороны и помогать вам совершенствоваться. * Предоставьте своей команде проверенный сценарий для каждого клиента. * Динамически направляйте и помогайте клиентам на каждом этапе процесса. * Получайте отчеты об эффективности, результатах и ​​опыте адаптации. * Оптимизируйте свой путь к предсказуемым и масштабируемым процессам привлечения клиентов. * Привлечение клиентов в 2 раза быстрее и масштабирование без увеличения численности персонала. С помощью OnRamp менеджеры по адаптации и внедрению клиентов могут фактически делать больше с меньшими затратами и обеспечивать адаптацию и внедрение в белых перчатках в больших масштабах.

Веб-сайт: onramp.us

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