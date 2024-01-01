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OnRamp — это динамическое программное обеспечение для адаптации клиентов, которое помогает менеджерам по адаптации и внедрению упростить любой процесс адаптации клиентов, требующий активного взаимодействия.
Динамическая адаптация с помощью OnRamp сокращает усилия клиентов по выполнению шагов и сокращает количество выполняемых вручную операций для вашей команды. В результате повышается эффективность адаптации, результаты и качество обслуживания клиентов.
Расширьте возможности клиентов с помощью восхитительно простого и динамичного плана действий. Планы действий OnRamp помогают клиентам выполнять соответствующие задачи, видеоролики, формы, опросы, файлы и другие действия и возможности, шаг за шагом, на основе их входных данных по ходу выполнения.
Каждый шаг отслеживается, и по ходу работы собираются отзывы, чтобы держать вас в курсе прогресса клиентов, запускать следующие шаги с вашей стороны и помогать вам совершенствоваться.
* Предоставьте своей команде проверенный сценарий для каждого клиента.
* Динамически направляйте и помогайте клиентам на каждом этапе процесса.
* Получайте отчеты об эффективности, результатах и опыте адаптации.
* Оптимизируйте свой путь к предсказуемым и масштабируемым процессам привлечения клиентов.
* Привлечение клиентов в 2 раза быстрее и масштабирование без увеличения численности персонала.
С помощью OnRamp менеджеры по адаптации и внедрению клиентов могут фактически делать больше с меньшими затратами и обеспечивать адаптацию и внедрение в белых перчатках в больших масштабах.
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