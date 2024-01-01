Альтернативы - Onna

Tidio

Tidio

tidio.com

Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.

Guru

Guru

getguru.com

Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search — это помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает пользователям быстро находить нужную информацию, когда она им нужна, во всех связанных приложениях Google, включая Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts и других.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг ...

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).

Command E

Command E

getcommande.com

Ваш поиск всего. Команда E думает так же быстро, как и вы. Встречайте новейший и самый быстрый способ доступа абсолютно ко всему на вашем компьютере и в облаке.

nuclia

nuclia

nuclia.com

Встройте поиск AI и генерирующие ответы в свой продукт. Nuclia API позволяет вам получать 100% готовый поиск с использованием искусственного интеллекта и генерировать ответы на основе документов, текстов и видео, сохраняя при этом конфиденциальность ваших данных и избегая галлюцинаций.

Search.io

Search.io

search.io

Добавьте поиск и обнаружение на основе машинного обучения на свой веб-сайт, интернет-магазин или приложение за считанные минуты. Полноценная бесплатная 14-дневная пробная версия.

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.

Glean

Glean

glean.com

Узнайте то, что знает ваша компания, мгновенно. Глин — помощник по работе с интуицией. Выполняйте поиск по всем приложениям вашей компании, чтобы найти именно то, что вам нужно, и узнать то, что вам следует знать.

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Разработчик пользовательских интерфейсов для искусственного общего интеллекта (AGI). Продукт Matrix от Hebbia — это второй пилотный проект информационной работы, используемый финансовыми, юридическими, государственными и фармацевтическими компаниями. Matrix точно решает самые сложные задачи, разбива...

Akooda

Akooda

akooda.co

Akoada Enterprise Search открывает доступ к ценной информации с помощью генеративного поиска на базе искусственного интеллекта для всего предприятия. Новая система поиска и аналитики на базе искусственного интеллекта выходит за рамки предоставления результатов, предлагая контекст, анализ и глубокое ...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Findr

Findr

usefindr.com

Универсальный поиск для всех ваших приложений. Findr — это помощник по поиску на базе искусственного интеллекта, который помогает вам выполнять поиск по всем вашим приложениям одновременно. С Findr вы сможете: 1. Сократить время, затрачиваемое на поиск информации. 2. Перестаньте запрашивать ссылки и...

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное пра...

Conversica

Conversica

conversica.com

Conversica — ведущий поставщик диалогового искусственного интеллекта для коммерческих отделов. Увеличьте доход на протяжении всего жизненного цикла с помощью цифровых помощников по доходам.

ReactiveSearch

ReactiveSearch

reactivesearch.io

ReactiveSearch.io позволяет компаниям создавать лучшие возможности поиска приложений с помощью ведущих в отрасли компонентов пользовательского интерфейса, плоскости управления для развертывания изменений в реальном времени и предоставляет полезную аналитику для поиска. Он работает «из коробки» с Ela...

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

Умный, быстрый, настраиваемый поиск для вашего сайта. - Индексируйте страницы вашего сайта, продукты, видео YouTube, часто задаваемые вопросы и документы (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Используйте наш мощный сканер, предоставьте карту сайта, загрузите фид, используйте наш API или объедините все методы од...

Raffle

Raffle

raffle.ai

Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, включа...

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Улучшите свою электронную коммерцию с помощью интеллектуального поиска по сайту Предоставляйте релевантные результаты поиска на основе искусственного интеллекта и оптимизируйте качество покупок ваших клиентов, одновременно улучшая свои продажи.

Unleash

Unleash

getunleash.io

Друзья не позволяют друзьям создавать собственную систему пометок функций. Управление функциями Unleash создано с учетом потребностей крупных предприятий, поэтому вам не придется создавать его самостоятельно. У нас открытый исходный код, конфиденциальность, безопасность и готовность к самым сложным...

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

SeekStorm — это поиск как услуга. Наш поисковый API предлагает полнотекстовый, мгновенный поиск ваших данных и документов в режиме реального времени. SeekStorm — это краулер как услуга. Высокопроизводительный, целенаправленный сканер превращает любой веб-сайт в документы JSON со структурированными д...

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет принимать, регистрировать, искать, агрегировать, просматривать и анализировать данные. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как в...

Bonsai

Bonsai

bonsai.io

Bonsai обеспечивает постоянную актуальность вашего поиска благодаря экспертному развертыванию, постоянному обслуживанию и максимальной безопасности данных для Elasticsearch или OpenSearch.

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