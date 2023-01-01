Альтернативы - OneUp Sales
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — американская компания по разработке программного обеспечения для планирования со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Anaplan продает подписки на облачное программное обеспечение для бизнес-планирования и предоставляет данные для принятия решений.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
Spiff
spiff.com
Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождение ...
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — частная технологическая компания, базирующаяся в Уолтеме, штат Массачусетс, которая предоставляет платформу для продаж и набор продуктов.
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Pathlight
pathlight.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Plecto
plecto.com
Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.
Jedox
jedox.com
Планируйте свой бизнес, используя лучшее понимание и решения. Ускорьте планирование, прогнозирование и отчетность за счет автоматизации и прогнозной аналитики в одном унифицированном решении. Jedox предоставляет вам гибкую платформу для управления производительностью предприятия. Автоматизируйте по...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — это программное обеспечение №1 для комиссионных продаж, предназначенное для объединения команд. Мы даем возможность командам управлять комиссиями с большей точностью и прозрачностью.
Leaderboarded
leaderboarded.com
Make your own leaderboard online! Easy tool for the motivation of a team. Simple in use - great in presentation of the scores. Choose Leaderborded
Dear Lucy
dearlucy.co
Dear Lucy's is the #1 most visual sales insights solution to help companies drive faster growth. Dear Lucy drives focus, informed decisions and timely actions across sales teams, leadership and board - and aligns your teams to hit the quota. Dear Lucy powers your revenue teams with: • Visual sales a...
DataBased
databased.com
Databased allows leaders to quickly identify where their teams need coaching, without spending hours reviewing CRM reports. Visually analyzing CRM data around daily sales activities, skills, and outcomes, DataBased helps sales organizations methodically hit revenue targets by surfacing insights arou...
Skwill
skwill.ai
Skwill's industry leading technology helps leaders and managers amplify team performance, accelerate sales, and improve resilience and wellbeing. Skwill Diagnostics allows you to quickly and accurately identify the 'Why' behind individual and team performance and take action.
Alysio
alysio.ai
Alysio is a performance management platform built for sales and GTM teams, equipping you with tools for proactive KPI tracking, recognizing excellence, and enhancing managerial oversight of individual reps. The platform fosters performance-driven competitions, empowers managers to conduct personaliz...
Goals.com
goals.com
Goals.com is a simple, easy solution for sales performance management and managing team production. Built upon the premise that busy sales leaders and busy sales teams need a quick, accurate picture of the essential metrics and tools to help drive more sales, Goals.com provides intuitive software th...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence turns your CRM into a full funnel revenue engine. We are a Salesforce AppExchange Partner. Our co-founders helped build Salesforce. And we've developed a revenue intelligence platform that harnesses the most advanced AI deep-learning capabilities to take your Salesforc...
Demoleap
demoleap.com
Experience the power of Real-Time Guided Selling and drive your team to success 🚀 Demoleap real-time sales playbooks reinforce winning behaviors and eliminate cognitive burnout's effects on your seller's performance. Our five-star solution combines product and verbal cues to surface knowledge that ...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen is a state-of-the-art sales performance platform that uses gamification and visualisation to empower sales teams to unleash their full potential. Our mission is to help our customers improve sales performance and build happier workplaces. SalesScreen is designed to meet the challenges of...
Spinify
spinify.com
Ranked as the #1 Sales Gamification Platform, Spinify stands out as the only platform in its league to integrate advanced AI, revolutionizing sales team efficiency and productivity. Spinify is renowned for its transparent, clear and flexible pricing, to support your business at any stage of its grow...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds — приложение Salesforce №1 для повышения продуктивности продаж. Bloobirds за три минуты превратит ваш Salesforce в потрясающее программное обеспечение для вашего отдела продаж. Путем полной интеграции звонилки, электронной почты и LinkedIn Bloobirds предлагает комплексный набор инструменто...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord помогает отделам продаж получить более подробную информацию о разговорах с клиентами, чтобы ускорить процесс заключения сделок и автоматизировать обучение. Найдите закономерности для ускорения потока сделок. Оценивайте отдельные звонки по продажам или анализируйте разговоры между командам...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...
Weflow
getweflow.com
Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...
Raydiant
raydiant.com
Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, обеспечивающему бесперебойную работу на 99,9...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Kapta
kapta.com
Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, которое снижает отток клиентов и способствует органическому росту. Программное обеспечение Kapta и наш процесс KAM позволяют руководителям отдела управления счетами и успеха клиентов ответить на 3 важнейших вопроса о своих клиен...
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
Luru
luru.app
Платформа анализа процессов продаж для мониторинга конвейера, автоматизации процессов продаж и обновления CRM из рабочих приложений.