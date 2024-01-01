Альтернативы - OneTrust

Silktide

Silktide

silktide.com

Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.

CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag M...

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook.

TrustArc

TrustArc

truste.com

TrustArc устраняет разрыв между конфиденциальностью и данными, обеспечивая более глубокое понимание, более широкий доступ и постоянное соблюдение требований.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.

Osano

Osano

osano.com

Osano — это простая в использовании платформа конфиденциальности данных. Мгновенно приведите свой веб-сайт в соответствие с CCPA, GDPR и отслеживайте все правила конфиденциальности вашего поставщика.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

Cookie Yes — это решение для согласия на использование файлов cookie, которое помогает вашему веб-сайту легко обеспечить соответствие требованиям GDPR и CCPA. Создайте пожизненную бесплатную учетную запись!

Zendata

Zendata

zendata.dev

Полнофункциональная облачная платформа защиты данных посредством сканирования, мониторинга и исправления конфиденциальности в реальном времени для предприятий.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием со встроенной автоматизированной политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное п...

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в режиме реального времени с 12 измерениями, более 30 показателями и...

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Secure Privacy помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для разрешения файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и LGPD с помощью нашего мощного, ...

Seers

Seers

seersco.com

Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...

DATEV

DATEV

datev.de

Один из крупнейших европейских поставщиков ИТ-услуг для налоговых консультаций и среднего бизнеса.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...

ObservePoint

ObservePoint

observepoint.com

Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics — это ведущая платформа управления согласием (CMP), которая позволяет компаниям получать, управлять и документировать согласие своих пользователей.

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