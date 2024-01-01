OneSoil

OneSoil

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: onesoil.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Раскройте весь потенциал своих полей с помощью цифрового сельского хозяйства. OneSoil помогает удаленно следить за посевами, повышать урожайность и снижать затраты на семена и удобрения.

Веб-сайт: onesoil.ai

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