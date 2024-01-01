OneSchema

OneSchema

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: oneschema.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Встраиваемый импортер CSV для SaaS. Группы разработчиков и разработчиков используют OneSchema, чтобы сэкономить месяцы времени на разработку и создание средства импорта CSV. OneSchema повышает скорость активации/завершения импорта клиентов за счет автоматического исправления данных клиентов.

Веб-сайт: oneschema.co

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