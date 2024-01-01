One Codex

One Codex

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Веб-сайт: onecodex.com

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Быстрая и простая в использовании платформа для секвенирования и анализа микробиома. Быстро приступите к работе благодаря интуитивно понятному интерфейсу и быстрому и точному анализу. One Codex — это крупнейшая в мире справочная база данных по микробам, которая может содержать миллионы образцов микробиома и инфекционных заболеваний.

Веб-сайт: onecodex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением One Codex, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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