Быстрая и простая в использовании платформа для секвенирования и анализа микробиома. Быстро приступите к работе благодаря интуитивно понятному интерфейсу и быстрому и точному анализу. One Codex — это крупнейшая в мире справочная база данных по микробам, которая может содержать миллионы образцов микробиома и инфекционных заболеваний.

Веб-сайт: onecodex.com

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