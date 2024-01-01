Альтернативы - Ondato
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Onfido
onfido.com
Цифровая идентификация — это просто. Создайте доверие на этапе адаптации и за его пределами с помощью комплексного решения для цифровой идентификации на базе искусственного интеллекта, созданного, чтобы помочь вам узнавать своих клиентов в Интернете. Автоматизация позволяет вам привлекать новых кли...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — ведущая SaaS-платформа для онлайн-проверки личности, решений AML и KYC. Подтвердите личность своего клиента за считанные секунды. Попробуйте нас сегодня!
Veriff
veriff.com
Veriff — это глобальная компания, предоставляющая услуги по проверке личности, основанная и имеющая штаб-квартиру в Таллинне, Эстония. Компания предлагает услуги онлайн-бизнесу по предотвращению попыток мошенничества и обеспечению соблюдения нормативных требований. Предлагая защиту от мошенничества ...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Интегрируйте распознавание лиц на свой веб-сайт, приложение или программное обеспечение с помощью нашего облачного API. Точное распознавание и сравнение человеческих лиц. Определите ранее отмеченных людей на изображениях. Определите возраст, пол и эмоции на фотографии.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
Intellicheck
intellicheck.com
Единственное решение для борьбы с мошенничеством, эффективность которого превышает 99 % в розничной торговле, финансовых услугах, правоохранительных органах и отраслях с возрастными ограничениями.
Persona
withpersona.com
Служба онлайн-проверки идентификаторов, помогающая любому бизнесу в любой отрасли собирать, проверять и управлять идентификационными данными пользователей на протяжении всего жизненного цикла клиента.
Yoti
yoti.com
Проверка возраста Yoti использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, защиты от спуфинга и проверки подлинности документов, поэтому вы можете быть уверены в возрасте своих клиентов.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
Socure
socure.com
Идентичность начинается здесь. Точная проверка и привлечение большего количества новых клиентов с помощью Socure, ведущего поставщика решений для цифровой проверки личности и борьбы с мошенничеством.