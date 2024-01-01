OnCustomer — ведущая омниканальная коммуникационная платформа во Вьетнаме. OnCustomer — это больше, чем просто инструмент для живого чата. Это платформа, на которой корпорации связываются со своими клиентами, используя персонализированный контент и обширные каналы связи. OnCustomer способствует увеличению коэффициента конверсии в реальном времени, способствует росту доходов и улучшению удержания и лояльности клиентов.

Веб-сайт: oncustomer.asia

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