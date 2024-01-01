OnCloudERP — это современная ERP-система на базе облака для всех малых и средних предприятий во всем мире, которые ищут мощные, надежные, масштабируемые и в то же время доступные корпоративные решения для эффективной работы и ведения своего бизнеса. Наша миссия — создать простые, интеллектуальные и мощные ERP-решения. OnCloudERP на базе Cloud Pencils была основана 1 января 2015 года как компания, производящая SaaS ERP-продукты, под управлением материнской компании Nlogix Solutions, дочерней компании Naaiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). CPPL был построен на основе более чем 20-летнего опыта планирования ресурсов предприятия (ERP) в различных отраслях с 1994 года.

Веб-сайт: onclouderp.com

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