Альтернативы - OnceHub
Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с кот...
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Кобо — международная некоммерческая организация. Они размещают и поддерживают KoboToolbox, инновационную и доступную платформу с открытым исходным кодом для сбора данных опросов, используемую организациями в гуманитарных инициативах, инициативах по развитию, здравоохранению и других социальных иници...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings — это приложение для планирования встреч, которое помогает вам отслеживать ваши бронирования, ваших сотрудников и клиентов. Вы никогда не пропустите встречу, и у вас будет меньше неявок.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Наша платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пр...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms — мощный онлайн-конструктор форм для бизнеса. Создавайте формы и делитесь ими в Интернете, а также легко сотрудничайте со своей командой.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидае...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении вл...