Альтернативы - OnceHub

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с кот...