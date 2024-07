Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Once Upon a Bot в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Once Upon a Bot — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать детские истории с нуля. Платформа объединяет две современные модели искусственного интеллекта, GPT-3 и Stable Diffusion, для создания уникальных историй, адаптированных к предпочтениям пользователя. Пользователи могут загружать свои фотографии для размещения в своих историях, а также выбирать уровень чтения и язык своих творений. Once Upon a Bot подходит для самых разных возрастов и является отличным способом улучшить свои навыки чтения, весело проводя время, создавая творческие истории. Платформа позволяет пользователям редактировать, экспортировать и делиться своими историями, а также предлагает функцию диктора, чтобы пользователи могли слушать свои истории, когда они читаются вслух.

Веб-сайт: onceuponabot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Once Upon a Bot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.