On1

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Плагин Portrait AI Picture Retouching от ON1 — это мощный инструмент, который использует машинное обучение для быстрого и легкого улучшения и ретуширования портретов. Это программное обеспечение, созданное для профессиональных фотографов и любителей, безупречно ретуширует каждое лицо, предоставляя пользователям результаты профессионального уровня. С помощью плагина ретуширования изображений Portrait AI пользователи могут легко устранять недостатки, выравнивать кожу и улучшать черты лица, создавая потрясающие портреты. Плагин использует передовые алгоритмы машинного обучения для автоматического выявления и исправления распространенных проблем, таких как пятна, морщины и неровный оттенок кожи. Этот плагин прекрасно работает с ON1 Photo RAW, комплексным программным обеспечением для редактирования фотографий, позволяя пользователям легко интегрировать ретушь портретов в свой рабочий процесс. Его можно приобрести или подписаться непосредственно на веб-сайте ON1. Помимо возможностей ретуши портретов, ON1 Photo RAW предлагает ряд других функций и инструментов, включая организацию фотографий, обработку фотографий, инструменты маскировки, шумоподавление, редактирование неба и различные фотоэффекты. Программное обеспечение также поддерживает плагины для популярных программ для редактирования, таких как Adobe Lightroom, Adobe Photoshop и Capture One. Являетесь ли вы профессиональным фотографом-портретистом или энтузиастом, желающим улучшить свои фотографии, плагин Portrait AI Picture Retouching от ON1 станет ценным инструментом. это упрощает процесс создания потрясающих портретов с результатами профессионального уровня.

Веб-сайт: on1.com

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