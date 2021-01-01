Альтернативы - Omnisend
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Flodesk
flodesk.com
Новички и эксперты используют Flodesk для развития своего бизнеса. Создавайте электронные письма и формы, которые будут отлично смотреться на любом устройстве. Попробуйте бесплатно.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Быстро создавайте красивые электронные письма и целевые страницы. BEE — лучший редактор перетаскивания для создания мобильных электронных писем и целевых страниц.
Stripo
stripo.email
Stripo — платформа для дизайна электронной почты. Мы помогаем вам создавать качественные электронные письма любой сложности, в том числе с AMP, контентом в реальном времени и интерактивным контентом, в два раза быстрее. Встроенные инструменты для удобного создания электронной почты, интеграция с бол...
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Drip
drip.com
Создавайте персонализированный клиентский опыт, увеличивайте доход и поднимите свою маркетинговую стратегию на новый уровень с помощью Drip.
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Benchmark
benchmarkemail.com
Служба электронного маркетинга для привлечения подписчиков, привлечения потенциальных клиентов, отправки красивых, отзывчивых электронных писем и отслеживания результатов.
FreshMail
freshmail.com
Получите доступ к своей учетной записи FreshMail из любого места. Ваши файлы и данные, а также инструменты FreshMail находятся в безопасности в выделенном облаке и всегда готовы к работе.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа счастья сочетает в себе аутентичные инструменты коммуникации, преданных своему делу специалистов по успеху и искусственный интеллект, которые помогут вам построить долгосрочные отношения.
Knak Templates
knak.com
Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к б...
Knak Enterprise
knak.com
Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать кра...
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Moosend
moosend.com
Самое простое программное обеспечение для электронного маркетинга и автоматизации. Moosend — это самое простое и современное решение для предоставления услуг электронного маркетинга и автоматизации, которые способствуют реальному росту доходов.
Postcards
designmodo.com
Интуитивно понятный конструктор электронных писем для команд и отдельных лиц расширяет возможности маркетинга по электронной почте. Сотрудничайте со всей командой, чтобы выдвигать идеи. От всех.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer provides the easiest way to design beautiful-looking emails and landing pages with minimum effort. Our 80,000+ users worldwide, including Airship, Keap, Netflix, and Fidelity, create responsive designs that their audience can’t have enough of. Unlayer offers 2 distinct solutions that cater t...
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon is an ESP agnostic email builder platform designed to help agile marketing teams get organized, optimize their email production processes, and focus on the bigger picture of email marketin... Show More . Chamaileon's email template editor enables email professionals and their teams to cre...
TOPOL.io
topol.io
Create beautiful e-mails for every device thanks to our drag-and-drop editor. Easy to build. Quick to get done. No need for an HTML coder and graphic anymore. Save hours on e-mail production. You do... Show More 't have to be a graphic designer, HTML coder, or specialist on email rendering. Drag and...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey is a powerful internal communications software that enables you to send timely updates to employees via your email client (Outlook and Gmail) or SMS. ContactMonkey is modernizing the way the world’s top organizations connect, communicate, and engage with their employees. In a rapidly c...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ is the only internal communications platform powered by Smart Brevity® — a formula for better communications. Over 600 organizations use HQ to plan, write, send and measure more effective communications today.
Ungapped
ungapped.com
Интегрируя основные инструменты маркетинга и продаж, Ungapped стремится сделать повседневное управление бизнесом менее беспорядочным и более целостным, чтобы растущий бизнес мог создавать исключительный опыт работы с клиентами для развития вашего бизнеса. Полноценная платформа для развития бизнеса с...
Rejoiner
rejoiner.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции, созданное экспертами, на которых вы можете рассчитывать круглосуточно и без выходных. Другие почтовые платформы заставляют вас делать все своими руками, нанимать агентство или нанимать больше штатных сотрудников. Rejo...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Платформа омниканального взаимодействия с клиентами Отправляйте своевременные, многоканальные, персонализированные сообщения. Отмеченное наградами омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, обеспечивающее предсказуемые результаты в электронной коммерции и розничной торговле.
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.