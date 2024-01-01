Omnie AI

Omnie AI

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Веб-сайт: omnie.ai

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Omnie AI — это многоканальная межкомандная платформа помощников по искусственному интеллекту, которая помогает предприятиям в различных отраслях. Некоторые ключевые функции и предложения включают в себя: * Объединяет информацию с веб-сайтов, документов и действующих систем для предоставления персонализированного помощника с искусственным интеллектом. * Позволяет ИИ-помощнику быстро получать информацию, генерировать контент и обучать команды. * Позволяет создавать отдельные потоки и рабочие процессы для клиентских учетных записей, команд или проектов, связывая документы, приложения и каналы связи. * Предлагает варианты персонализации, позволяющие установить правильный уровень индивидуальности и активности для рекомендаций. * Позволяет добавлять контент в закладки, искать историю чатов и делиться чатами с командой. * Предоставляет отраслевые решения искусственного интеллекта для недвижимости, подбора персонала, электронной коммерции, благотворительности, маркетинга, образования, гостиничного бизнеса, финансов и здравоохранения. Платформа нацелена на разработку решений искусственного интеллекта, которые смогут понимать предпочтения человека и выполнять задачи автономно. Дорожная карта включает в себя: * Разрешение диалогового поиска информации и создания контента. * Подключение внешних приложений для предоставления рекомендаций в режиме реального времени. * Разрешение ИИ общаться с людьми и машинами, обновлять записи и создавать отчеты с минимальным контролем. Omnie AI — это торговая марка компании Intreface Ltd. На веб-сайте перечислены офисы компании в США, Великобритании и Гонконге, а также контактная информация.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: omnie.ai

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