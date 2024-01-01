Альтернативы - Olsera.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Предоставляем простые в использовании POS-решения для розничных продавцов и рестораторов с 2005 года. Увеличьте свой бизнес с помощью точек продаж Lightspeed уже сегодня.

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Бизнес с большим экраном работает более гладко Представляем Мока Ультра и Ультра+. Самое современное кассовое оборудование для комфорта и удобства ведения бизнеса.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Получите контроль над всеми вашими бизнес-процессами. Безопасное, облачное и автономное программное обеспечение POS для управления бизнесом.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовани...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Знакомьтесь, Оливер ПОС. Мы переносим возможности вашего интернет-магазина в ваш физический магазин, синхронизируя его напрямую с вашим магазином WooCommerce.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свою сферу деятельности и влияние. Компания, ...

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill — инновационный стартап, специализирующийся на обналичивании денег в магазине. Tactill был разработан, чтобы облегчить вашу жизнь и позволить вам продавать больше и проще.

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Платформа автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101.

Paymash

Paymash

paymash.com

Управляйте своим бизнесом с единой центральной платформы. Начните продавать в своем магазине, онлайн или создавайте и отправляйте счета.

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS — это простое и мощное программное обеспечение для торговых точек розничной торговли/ресторанов. Программное обеспечение POS для розничной торговли/ресторанов предоставляет широкий спектр услуг, включая управление запасами, лояльность клиентов и бухгалтерский учет.

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

Используется тысячами розничных продавцов, баров, кафе, ресторанов и магазинов по всему миру. Доступны бесплатные и недорогие услуги поддержки. Получайте последние загрузки и информацию'

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

Imonggo отлично подходит для малого и среднего розничного бизнеса.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

ECRS POS позволяет вам воспользоваться преимуществами доступных технологий, учитывая при этом предпочтения клиентов и требования к площади магазина.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

Epos Now работает практически со всем оборудованием POS. Программное обеспечение Epos Now идеально подходит как для предприятий розничной торговли, так и для гостиничного бизнеса, поскольку его можно масштабировать с одного устройства на множество.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниче...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...

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