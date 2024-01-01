Альтернативы - Olsera.com
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Appetize.io
appetize.io
Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.
Yoco
yoco.com
Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.
Kyte
kyteapp.com
С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!
Lightspeed
lightspeedhq.com
Предоставляем простые в использовании POS-решения для розничных продавцов и рестораторов с 2005 года. Увеличьте свой бизнес с помощью точек продаж Lightspeed уже сегодня.
Clover
clover.com
Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.
MOKA POS
mokapos.com
Бизнес с большим экраном работает более гладко Представляем Мока Ультра и Ультра+. Самое современное кассовое оборудование для комфорта и удобства ведения бизнеса.
ERPLY
erply.com
Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!
RepairShopr
repairshopr.com
Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
Modisoft
modisoft.com
Получите контроль над всеми вашими бизнес-процессами. Безопасное, облачное и автономное программное обеспечение POS для управления бизнесом.
PosBytz
posbytz.com
Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовани...
Oliver POS
oliverpos.com
Знакомьтесь, Оливер ПОС. Мы переносим возможности вашего интернет-магазина в ваш физический магазин, синхронизируя его напрямую с вашим магазином WooCommerce.
SpotOn
spoton.com
Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
POSApt
posapt.au
POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свою сферу деятельности и влияние. Компания, ...
Tactill
tactill.com
TacTill — инновационный стартап, специализирующийся на обналичивании денег в магазине. Tactill был разработан, чтобы облегчить вашу жизнь и позволить вам продавать больше и проще.
Simply POS
simplypos.com
Платформа автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101.
Paymash
paymash.com
Управляйте своим бизнесом с единой центральной платформы. Начните продавать в своем магазине, онлайн или создавайте и отправляйте счета.
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS — это простое и мощное программное обеспечение для торговых точек розничной торговли/ресторанов. Программное обеспечение POS для розничной торговли/ресторанов предоставляет широкий спектр услуг, включая управление запасами, лояльность клиентов и бухгалтерский учет.
uniCenta
unicenta.com
Используется тысячами розничных продавцов, баров, кафе, ресторанов и магазинов по всему миру. Доступны бесплатные и недорогие услуги поддержки. Получайте последние загрузки и информацию'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo отлично подходит для малого и среднего розничного бизнеса.
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS позволяет вам воспользоваться преимуществами доступных технологий, учитывая при этом предпочтения клиентов и требования к площади магазина.
Epos Now
eposnow.com
Epos Now работает практически со всем оборудованием POS. Программное обеспечение Epos Now идеально подходит как для предприятий розничной торговли, так и для гостиничного бизнеса, поскольку его можно масштабировать с одного устройства на множество.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...
Elementary POS
elementarypos.com
Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниче...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...