Old'aVista

Old'aVista

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Веб-сайт: oldavista.com

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Old'aVista — это уникальная онлайн-платформа, цель которой — сохранить и прославить историю Интернета. Некоторые ключевые моменты Old'aVista включают в себя: * Поисковая система: сайт предоставляет поисковую систему, которая позволяет пользователям осуществлять поиск в обширной базе данных контента с первых дней существования Интернета, охватывающей несколько языков, включая английский, португальский, испанский, французский, итальянский и немецкий. * Интеграция Интернет-архива: Old'aVista интегрирована с Интернет-архивом, позволяя пользователям получать доступ к обширной коллекции архивных веб-страниц, загрузок программного обеспечения и других цифровых артефактов из прошлого. * Каталоги и категории: сайт систематизирует свой контент в различных каталогах и категориях, охватывающих такие темы, как искусство и гуманитарные науки, бизнес и экономика, компьютеры и Интернет, образование, развлечения, правительство, здравоохранение, новости и средства массовой информации, отдых и спорт, справочные материалы, регионы, Наука и социальные науки. * Винтажное программное обеспечение и игры: Old'aVista представляет собой коллекцию старинного программного обеспечения, игр и демоверсий, к которым пользователи могут получить доступ и испытать их через эмуляторы или виртуальные машины. * Вовлечение сообщества: Платформа поощряет участие пользователей с помощью таких функций, как гостевая книга, чат и признание сторонников, которые помогают поддерживать и расширять сайт. * Сохранение истории Интернета: по своей сути Old'aVista призвана сохранить и сделать доступными богатую историю и культурные артефакты ранней эпохи Интернета, гарантируя, что эти цифровые сокровища не будут потеряны со временем.
Категории:
Books & Reference
Поисковые системы

Веб-сайт: oldavista.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Old'aVista, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Google Search

Google Search

google.com

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

DuckDuckGo

DuckDuckGo

duckduckgo.com

Brave Search

Brave Search

search.brave.com

You.com

You.com

you.com

Yandex Search

Yandex Search

yandex.com

百度

百度

baidu.com

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

Startpage

Startpage

startpage.com

Ecosia

Ecosia

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네이버 검색

네이버 검색

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