Альтернативы - Ofisly
Skedda
skedda.com
Офисы, коворкинги, университеты, спортивные площадки, студии и церкви — это лишь некоторые из мест, которые управляют использованием своих столов, комнат, кортов, студий, залов и всех других «пространств» с помощью Skedda.
Envoy
envoy.com
Объедините людей на гибком рабочем месте Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые полагаются на Envoy, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу гибридных рабочих мест, чтобы все внутри могли процветать.
Robin
robinpowered.com
Robin — это ведущая в отрасли гибкая рабочая платформа, позволяющая объединить людей с комнатами, столами и друг с другом. Мы интегрируемся с инструментами, которые вы уже знаете и любите, что упрощает внедрение.
deskbird
deskbird.com
Нажмите, забронируйте, работайте Наконец, программное обеспечение для бронирования билетов, которое нравится пользователям. Перейдите на гибридное рабочее место с помощью наиболее интуитивно понятного решения для бронирования рабочих мест — оно понравится вашим сотрудникам с первого дня. Горячие с...
OfficeRnD
officernd.com
Продукты OfficeRnD помогают вам управлять коворкингами, гибкими пространствами и гибридными рабочими местами, а также обеспечивать людям выдающийся опыт работы на рабочем месте.
Yoffix
yoffix.com
Хотите оптимизировать использование офиса и создать комфортную гибридную рабочую среду, которая понравится сотрудникам? С помощью нашей платформы рабочих мест, ориентированной на людей, сотрудники могут легко планировать свои рабочие дни и бронировать общие столы, комнаты и парковки, а компании могу...
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление своим рабочим пространством на новую высоту с помощью Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкингов, университетов и государственных учреждений. Мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании — от столов до переговорных комнат и парковочны...
Team Today
team-today.com
Team Today предлагает простые в использовании инструменты планирования и управления, которые позволяют сотрудникам решать, откуда и когда работать, показывая, откуда коллеги планируют работать, какие офисы наиболее загружены и в какие дни люди работают. Затем эта информация анализируется, чтобы полу...
Gable
gable.to
Платформа Gable HQ позволяет командам по работе на рабочих местах и по недвижимости управлять арендованными офисными помещениями с помощью бронирования рабочих мест и конференц-залов, интеграции бейджей, управления посетителями - и все это на одной платформе, с помощью которой они могут применять ...
Duome
duome.co
Duome — это интеллектуальная платформа планирования для гибридных рабочих групп, которая улучшает совместную работу и использование офиса за счет рекомендаций о том, где лучше всего выполнять текущую задачу, исходя из людей, с которыми вам нужно встретиться, и работы, которую необходимо выполнить.
Booxpace
booxpace.com
Приложение для бронирования офисов, предлагающее гибкие, безопасные и ориентированные на сотрудников решения, соответствующие развивающимся бизнес-моделям. Создайте свое собственное рабочее пространство. Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время и...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих простран...
Wayleadr
wayleadr.com
В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие ...
UnSpot
unspot.com
После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или най...
Comeen
comeen.com
Цифровые вывески, бронирование конференц-залов, еженедельное планирование, аналитика на рабочем месте: создайте беспрепятственное взаимодействие между людьми и рабочими местами. Откройте для себя Comeen сегодня и получите 14-дневную бесплатную пробную версию.