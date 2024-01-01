Альтернативы - Octopus Deploy

Codefresh

codefresh.io

Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать процесс перехода от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для...