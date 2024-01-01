OctoEverywhere

OctoEverywhere

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Веб-сайт: octoeverywhere.com

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Gadget — это помощник по обнаружению сбоев в 3D-печати с искусственным интеллектом, который использует современные алгоритмы компьютерного зрения для обнаружения различных сбоев, таких как спагетти, сдвиг слоев, проблемы с адгезией и другие ошибки печати. Его можно использовать для автоматической приостановки печати или отправки уведомлений через SMS, электронную почту, Telegram, Discord, Slack и другие сервисы. Гаджет также может предоставлять ссылки с полной частотой кадров и быстрый просмотр, а также поддержку приложения OctoPrint. Технология, основанная на искусственном интеллекте, постоянно совершенствуется, и пользователи могут оставлять отзывы, чтобы повысить точность. Сторонники OctoEverywhere могут получить дополнительные привилегии, такие как более быстрое время обнаружения, расширенные модели обнаружения AI, автоматическую приостановку печати и многое другое.

Веб-сайт: octoeverywhere.com

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