Gadget — это помощник по обнаружению сбоев в 3D-печати с искусственным интеллектом, который использует современные алгоритмы компьютерного зрения для обнаружения различных сбоев, таких как спагетти, сдвиг слоев, проблемы с адгезией и другие ошибки печати. Его можно использовать для автоматической приостановки печати или отправки уведомлений через SMS, электронную почту, Telegram, Discord, Slack и другие сервисы. Гаджет также может предоставлять ссылки с полной частотой кадров и быстрый просмотр, а также поддержку приложения OctoPrint. Технология, основанная на искусственном интеллекте, постоянно совершенствуется, и пользователи могут оставлять отзывы, чтобы повысить точность. Сторонники OctoEverywhere могут получить дополнительные привилегии, такие как более быстрое время обнаружения, расширенные модели обнаружения AI, автоматическую приостановку печати и многое другое.

Веб-сайт: octoeverywhere.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OctoEverywhere, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.