Ocelot

Ocelot

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Веб-сайт: ocelotbot.com

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Ocelot is the trusted partner for AI-driven communications in higher ed. We collaborate with hundreds of public and private institutions across the U.S. to enhance student experiences by acting as the central link between campus systems and student engagement channels. Ocelot’s on-demand and multi-channel platform is purpose-built for higher ed, underpinned by an unrivaled, domain-specific knowledge base, flexible campus-wide integration, and advanced AI. We help schools unlock existing siloed data to provide more personalized and integrated student experiences that drive enrollment and boost student success.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: ocelotbot.com

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Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

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Zoho SalesIQ

zoho.com

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