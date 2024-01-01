Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Аналитика разговоров для контакт-центров. Работает на основе генеративного искусственного интеллекта. Получайте ценную информацию о 100 % взаимодействиях с клиентами, максимизируйте производительность команды, работающей на передовой, и ускоряйте получение результатов с помощью первого в отрасли контакт-центра LLM.

Веб-сайт: observe.ai

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