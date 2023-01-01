Objective, Inc. — это современный поисковый API с поддержкой искусственного интеллекта для каждого веб-сайта и приложения, который понимает язык, анализирует неверные данные и видит внутренние изображения.

Веб-сайт: objective.inc

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