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Альтернативы - NWO.ai

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Fluidly

Fluidly

fluidly.com

Fluidly фундаментально переосмысливает то, как предприятия планируют и управляют своими финансами, от движения денежных средств до финансирования. Итак, являетесь ли вы бизнесменом, который ищет простой способ сохранить свои денежные средства, или бухгалтером, который хочет лучше обслуживать своих к...

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT, включающий бизнес- и экспертные приложения, предназначенные для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его операционн...

Pecan

Pecan

pecan.ai

Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.

Vortexa

Vortexa

vortexa.com

Современная энергетическая аналитика, рисующая глобальную картину грузовых потоков. Определите возможности энергетического рынка до того, как конкурируете с Vortexa.

QuData

QuData

qudata.com

Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...

Enveyo

Enveyo

enveyo.com

Превратите свои операции по доставке в конкурентное преимущество и максимизируйте прибыль с помощью программного обеспечения для оптимизации логистики Enveyo.

Prevedere

Prevedere

prevedere.com

Облачные решения Prevedere для бизнес-аналитики обеспечивают беспрецедентную точность прогнозов, используя прогностическую силу глобальных экономических данных.

Predelo

Predelo

predelo.com

Получайте прогнозы на основе искусственного интеллекта и оптимальные решения для вашего бизнеса на автопилоте, интегрированном непосредственно с инструментами, которые вы уже используете.

Neural Designer

Neural Designer

neuraldesigner.com

Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...

Verteego

Verteego

verteego.com

Искусственный интеллект Verteego анализирует ваши данные в режиме реального времени и генерирует рекомендации для оптимизации вашей цепочки поставок и стимулирования вашей маркетинговой кампании.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA — это облачная SaaS-платформа, которая помогает мировым производителям сокращать избыточные запасы, предотвращать критический дефицит и обеспечивать оперативное управление. Платформа ориентирована на заводы и устраняет разрыв между сложными цепочками поставок и операциями с запасами и их уст...

Kleene

Kleene

kleene.ai

Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...

Discern

Discern

discern.io

B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это означает, что миллионы долларов тратятся на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколь...

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, вкл...

Pulsate

Pulsate

pulsatehq.com

Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...

Verint

Verint

verint.com

Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.

Vertify

Vertify

vertify.com

Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные ...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...

DataRobot

DataRobot

datarobot.com

Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...

Faraday

Faraday

faraday.ai

Faraday позволяет вам встраивать искусственный интеллект в рабочие процессы вашего стека, чтобы ваши любимые инструменты работали еще лучше.

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